09 Eylül 2017 Cumartesi

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Malatya Havalimanı istatistikleri açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Ağustos Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Ağustos ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artışla 80 bin 961, dış hat yolcu trafiği bin 825 toplamda ise yüzde 25 artışla 82 bin 786’a ulaştı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:41
Malatya Havalimanı istatistikleri açıklandı

2017 yılı Ağustos ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 29 artışla 638 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 18 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 29 artışla 656’ya ulaştı. 2017 yılı Ağustos ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 26 artışla 836 ton olarak gerçekleşti.

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2017 yılı Ağustos sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 580 bin 175 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 4 bin 846’ya, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 12 artışla 4 bin 778 tona ulaştı.

HABER MERKEZİ

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