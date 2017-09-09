2017 yılı Ağustos ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 29 artışla 638 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 18 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 29 artışla 656’ya ulaştı. 2017 yılı Ağustos ayında Malatya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 26 artışla 836 ton olarak gerçekleşti.

8 AYLIK GERÇEKLEŞMELER

2017 yılı Ağustos sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 580 bin 175 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 4 bin 846’ya, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 12 artışla 4 bin 778 tona ulaştı.

HABER MERKEZİ