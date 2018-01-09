09 Ocak 2018 Salı

Malatya Havalimanı 73 bin 700 yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 73 bin 303, dış hat yolcu trafiği 397, toplamda ise yüzde 14 artışla 73 bin 700 oldu.

09 Ocak 2018 Salı 11:31
Malatya Havalimanı 73 bin 700 yolcuya hizmet verdi

  2017 yılı aralık ayında Malatya Havalimanı’na, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı göre yüzde 1 artışla550, dış hat uçak trafiği 4 olmak üzere toplamda yüzde 1 artışla 554’e ulaştı.  

486 TON YÜK
  2017 Yılı Aralık ayında Malatya Havalimanı, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda yüzde 6 artışla 486 ton olarak gerçekleşti.

2017 yılı sonu (12 aylık) gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde12 artışla 887 bin 467 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 10 artışla 7 bin 192’ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 9 artışla 7 bin 132 tona ulaştı. 

HABER MERKEZİ
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