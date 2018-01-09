2017 yılı aralık ayında Malatya Havalimanı’na, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı göre yüzde 1 artışla550, dış hat uçak trafiği 4 olmak üzere toplamda yüzde 1 artışla 554’e ulaştı.

486 TON YÜK

2017 Yılı Aralık ayında Malatya Havalimanı, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda yüzde 6 artışla 486 ton olarak gerçekleşti.

2017 yılı sonu (12 aylık) gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde12 artışla 887 bin 467 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 10 artışla 7 bin 192’ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 9 artışla 7 bin 132 tona ulaştı.

HABER MERKEZİ