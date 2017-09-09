Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Malatya Film Platformu’na başvurular 1 Eylül Cuma günü sona erdi. İlginin olduğu platforma ilk film projelerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki festivallerde ödüller alan deneyimli isimler de başvurdu.

AMAÇ; PROJELERİ CESARETLENDİRMEK

Malatya Film Platformu’na 108 projenin başvurduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapım öncesi projelerin destekleneceği Malatya Film Platformu’nun Türk sinemasına yeni soluklar kazandıracağını söyledi. Amaçlarının ulusal sinemayı desteklemek ve Türkiye’nin kadim değerlerine yaslanan projeleri cesaretlendirmek olduğunun altını çizen Çakır, platforma gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

UZMAN İSİMLERLE ÇALIŞACAKLAR

Festival direktörü Suat Köçer de, sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak amacıyla Malatya Film Platformu’nun yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme imkânı sağlayacağını dile getirde. Platformun ulusal yapımların desteklendiği önemli bir buluşma ortamı olacağını belirten Köçer, ödüllerin yanı sıra, finale kalacak 10 projenin yönetmen ve yapımcısının alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacaklarının altını çizdi. Köçer, bu çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek iki projeden birine Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü olarak 100 bin TL para ödülü, diğerine ise TRT Ön Alım Desteği sağlanacağını yineledi. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının da Malatya Film Platformu’na katılarak tecrübelerini paylaşacağı dile getiren Köçer, çeşitli söyleşi, workshop, masterclass ve etkinliklerle de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sinemacıların buluşmasına ev sahipliği yapacaklarını iletti.

Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme ve yapım öncesi desteklenmesi ve sektör aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan Malatya Film Platformu, 11-15 Kasım 2017 tarihlerinde 7’nci Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında gerçekleştirilecek. (BÜLTEN)

HABER MERKEZİ