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“MALATYA FİLM FESTİVALİ BİR MARKADIR”

8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ikincisi gerçekleştirilen Malatya Film Platformu’nun ikincisi bir otelde başladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Film Festivali Türkiye’de bir markadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu markayı daha yükseklere taşıyacağız” diye konuştu.

“MALATYA FİLM FESTİVALİ BİR MARKADIR”

8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ikincisi gerçekleştirilen Malatya Film Platformu’nun ikincisi bir otelde başladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Film Festivali Türkiye’de bir markadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu markayı daha yükseklere taşıyacağız” diye konuştu.

13 Kasım 2018 Salı 11:01
“MALATYA FİLM FESTİVALİ BİR MARKADIR”

Programda bir konuşma yapan Malatya Film Platformu Direktörü Belkıs Bayrak, “Bu sene 2.’sini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımınızdan çok memnunuz.  Platformumuzun açılışını ‘Festivaller Malatya’da’ eğitimi ile yapmış olduk.  Dünyanın farklı yerlerinden gelen konuklarımız var. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BU MARKAYI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ”

Ülkemizin dört bir tarafından Film Festivaline teşrif eden misafirleri selamlayarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Film Festivali Türkiye’de bir markadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu markayı daha yükseklere taşıyacağız. Malatya’nın tanıtımına önemli bir katkı sunan Malatya Film Festivalinin her yıl bir önceki yıla göre daha da geliştirilerek düzenlenmesi için çalışmalar yapmaktayız. Malatya birliğin, beraberliğin şehridir. Kemal Sunal’ın, Ahmet Kaya’nın memleketidir. Malatya Film Festivali dolayısıyla Malatya Film Platformu’nun açılışını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti.

“ÖNEMLİ BİR SİNEMA MERKEZİNE DÖNÜŞECEK”

Azerbaycan Kinostüdyo Direktörü Müşfiq Hatemov ise konuşmasında Türkiye ile sinema alanında kıymetli bir işbirliği yapıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bunun iyi bir başlangıç olduğunu ve gelecek yıllarda platforma olan katkılarının artarak devam edeceğini ifade eden Hatemov, "İleriki dönemlerde üye olacak yeni ülkelerle Malatya Uluslararası Film Platformu'nun başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere yakın coğrafya için önemli bir sinema merkezine dönüşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, festival kapsamında tüm misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, sinema emektarlarına, basın mensuplarına ve festivale katılan oyunculara, Malatya'ya destek oldukları için teşekkür etti.

Malatya Film Festivali’nin Malatya’nın tarihi kültürel değerlerinin anlatıldığı filmlerin yönetilmesi için örnek olacağını ifade eden Festival Direktörü Suat Köçer, bu anlamda Film Platformu’nun önemli olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ

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8. Malatya Uluslararası Film FestivaliMalatya Film PlatformuMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
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