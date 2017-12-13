13 Aralık 2017 Çarşamba

Malatya, Filistin ve Türk BAYRAKLARIYLA DONATILDI

ABD’nin Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıması dünya gündemine bomba gibi düştü. Bu durum başta Türkiye olmak üzere birçok İslam ülkesinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin bütün illerinde eylemlerin yapıldığı bugünlerde Malatya da çeşitli yollardan tepkisini sürdürüyor.

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:55
Malatya, Filistin ve Türk BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Malatya’da yapılan etkinlikler, yürüyüşler, hazırlanan pankartlarla İsrail ve Amerika'ya tepki devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi de caddelere Filistin bayrakları asarak ABD ve İsrail’e tepkisini gösterdi.

VATANDAŞ MEMNUN
  Özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu duyarlı davranışımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten vatandaşlarsa, bu duyarlılığın sadece şehir içindeki caddelerde olmamasını istediler. Diğer bölgelerde bulunan mahalle, sokaklara da Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa fotoğraflarının asılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, “Konu ile ilgili olarak ne kadar çok mücadele eder ve dikkat çekmeye çalışırsak o kadar iyi olur. Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa'ya ait fotoğrafların cadde ve sokaklar dışında belediyeye ait otobüslerde de yer alabilir” dediler.

SELAHATTİN BAYRAK
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