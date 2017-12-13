Malatya’da yapılan etkinlikler, yürüyüşler, hazırlanan pankartlarla İsrail ve Amerika'ya tepki devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi de caddelere Filistin bayrakları asarak ABD ve İsrail’e tepkisini gösterdi.

VATANDAŞ MEMNUN

Özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu duyarlı davranışımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten vatandaşlarsa, bu duyarlılığın sadece şehir içindeki caddelerde olmamasını istediler. Diğer bölgelerde bulunan mahalle, sokaklara da Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa fotoğraflarının asılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, “Konu ile ilgili olarak ne kadar çok mücadele eder ve dikkat çekmeye çalışırsak o kadar iyi olur. Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa'ya ait fotoğrafların cadde ve sokaklar dışında belediyeye ait otobüslerde de yer alabilir” dediler.

SELAHATTİN BAYRAK