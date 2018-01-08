08 Ocak 2018 Pazartesi

Malatya, Fethi Sekin’i unutmadı

AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı, şehit Polis Memuru Fethi Sekin’i ölüm yıldönümünde mezarı başında andı. Sekin, İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit düşmüştü.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:42
Malatya, Fethi Sekin’i unutmadı
 AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı üyeleri, Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan Şehit Fethi Sekin’in kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Kuran’ı Kerim tilavetinin de okunduğu mezarlıkta bir konuşma yapan AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Av. Murat Görgeç, şehitliğin inananların gıpta ettiği en büyük makam olduğunu ifade etti.

BÜTÜN ŞEHİTLERE RAHMET…
  Görgeç, “İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı canı pahasına önleyen Polis Memuru Fethi Sekin’in şahadetinin 1. yıl dönümünde AK Parti Battalgazi İlçe teşkilatı olarak bu aziz şehidimizi kabri başında anıyoruz. Fethi Sekin başta olmak üzere vatanı ve milleti için hayatını feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnete anıyoruz. Ayrıca hayatlarını ortaya koyarak vatan mücadelesinde sakat kalan gazilerimize acil şifalar ve şehit yakınlarına da bu vesile ile sabır ve başsağlığı diliyoruz. Özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bu vatan kahramanları milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. İçinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bir ve bütün olduğumuz takdirde her meselede olduğu gibi terör başta olmak üzere ülkemizin bütün meselelerini birlikte çözeceğiz” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabahşehit Polis Memuru Fethi Sekin

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