6 yıllık film festivali yolculuğuna geçtiğimiz yıl ara veren Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl 9 Kasım’da, bir yıl aradan sonra başladı ve bugün son buluyor.

7. Uluslararası Film Festivali hem Malatya’nın tanıtımı açısından hem de yerel halkın sinema ile kaynaşması açısından oldukça büyük önem arz ediyor.

Çeşitli sanatçıları Malatya’da buluşturan Festival, gelen sanatçılara ve ulusal basına Malatya ilini tanıttı. Festival halk ve medya tarafından büyük ilgi gördü.

“MALATYA’NIN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Malatya’da düzenlenen festival kapsamında gençler BUSABAH’a yorumlarını açıkladılar. Üniversite öğrencisi Ömer Fuat Fırat, düzenlenen festivalin Malatya için önemli olduğunu ve kentin tanıtımı açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Yine Malatyalı Halil İbrahim Büyükkaya da Festivalin Malatya’ya olumlu anlamda katkısının olduğunu ve gelişme ve tanıtma noktasında daha da iyi yerlere gelmesi açısından etkili bir etkinlik olduğunu ifade etti.

“İNŞALLAH FESTİVALLERİN DEVAMI GELİR”

Ahmet Özbey ve Memet Ali Mutlu ise, Festivalin Malatya’nın Doğu Anadolu Bölgesi’nde ne kadar farklı ve güzel bir şehir olması noktasında bu etkinliğin çok iyi bir katkı sunduğunu düşündüklerini söylediler. Özbey, “Malatya çoğu kişi tarafından güzellikleri ve sakinliği ile bilinmeyen bir şehir. Böyle festivallere ev sahipliği yapması çok olumlu bir gelişme. İnşallah bu ve bu tür festivallerin devamı yaşanır” dedi.

“BİLET ALDIK”

Öğrenci Hülya Güneş de festivalin Malatya’nın konumu ve tanıtımı açısından faydalı olacağını söylerken, kendisinin ve arkadaşı Zehra Soyak ile birlikte film festivali kapsamında gösterime giren filmlere bilet aldıklarını ve gideceklerini söyledi. Soyak da, festivalin her yıl düzenli bir şekilde gerçekleşmesini ve olumlu olduğunu, ayrıca maddi açıdan da Malatya’ya katkı sağlamasını istediğini ifade etti.

MALATYA FİLM İZLEMEYİ SEVİYOR

Malatyalı bazı vatandaşlar ise, tanıtım noktasında bazı eksiklikler olduğunu belirtti. Vatandaşlardan Ahmet Sarı, “Film Festivalini kesinlikle destekliyorum. Ancak tanıtım konusunda eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bence billboardlarda daha çok duyuru yapılmalıydı. Reklamlarda verilmeliydi. Okullarda öğrenciler film izlemeye teşvik ettirilmeliydi. Tabi bunlar sadece örnek. Malatya film izlemeyi seviyor. Bu daha iyi değerlendirilebilir” dedi.









TÜRKAN YILDIZ