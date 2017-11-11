Malatya’nın ilk ve tek alışveriş merkezi olan Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi kültür ve sanata verdiği önemden yola çıkarak, daha önce gerçekleştirilen 6 festivalde de olduğu gibi bu yıl da 7. si düzenlenecek Uluslararası Film Festivali’nin bölüm sponsorları arasında yer alıyor.
Malatyapark, festival günleri boyunca film gösterimlerine, galalara ve oyuncularla yapılacak söyleşilere ev sahipliği yapacak. Ayrıca down sendromlu çocukların yaptığı Film Afişi Sergisine de ev sahipliği yapacak.
Sevgi Evleri’nde kalan çocukları da festival boyunca ağırlayacak olan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, festival boyunca sanatın merkezi olacak.
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