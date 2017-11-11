11 Kasım 2017 Cumartesi

MALATYA FESTİVAL GÜNLERİ BAŞLIYOR

Malatya; Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, 7. Uluslararası Film Festivali ile 9-16 Kasım tarihleri arasında Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları ağırlıyor. 7. kez sinemaseverleri bir araya getirecek festivale MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi de sponsor olarak katkıda bulunuyor.

10 Kasım 2017 Cuma 10:50
MALATYA FESTİVAL GÜNLERİ BAŞLIYOR

  Malatya’nın ilk ve tek alışveriş merkezi olan Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi kültür ve sanata verdiği önemden yola çıkarak, daha önce gerçekleştirilen 6 festivalde de olduğu gibi bu yıl da 7. si düzenlenecek Uluslararası Film Festivali’nin bölüm sponsorları arasında yer alıyor.

Malatyapark, festival günleri boyunca film gösterimlerine, galalara ve oyuncularla yapılacak söyleşilere ev sahipliği yapacak. Ayrıca down sendromlu çocukların yaptığı Film Afişi Sergisine de ev sahipliği yapacak.

Sevgi Evleri’nde kalan çocukları da festival boyunca ağırlayacak olan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, festival boyunca sanatın merkezi olacak.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah7. Uluslararası Film Festivali

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