Türkiye, anayasa değişikliğini oylamak için sandığa gitti. Yaklaşık 50 milyon seçmenin oy kullandığı referandum için oy verme işlemleri, bazı illerde sabahın çok erken saatlerinde başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemleri dün saat 07.00 itibariyle başlarken, saat 16.00’da da sona erdi. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 arası olarak belirlendi.

Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık 50 milyon kişi oy verdi. Yurtdışında oy verme işlemleri ise 9 Nisan itibariyle sona ermişti.

YÜZDE 86,80 ORANINDA KATILIM OLDU

Bu doğrultuda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması Malatya'da saat 07.00’da başladı. İl genelinde kurulan bin 832 sandıkta, 543 bin 742 Malatyalı seçmenin Anayasayı belirlemek için oy kullanması bekleniyordu. Kesin olmayan sonuçlara göre, sandığa giden seçmen sayısı 471 bin 951 olurken, 465 bin 112 oy geçerli sayıldı ve yüzde 86,80 oranında katılım oldu.

16.00’DA SONA ERDİ

Oy verme işleminin başladığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluştururken polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı okullarda ve çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı. 32 ilde saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona erdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Halkoylamasının bitmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu çalışanları torbalar ve zabıtlar ile Malatya Adliyesi’ne gitti. Malatya İl Seçim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller, ilçelerden getirilen oy pusulalarını kayıt altına aldı. Sayım işlemi sırasında Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

MALATYA 5. SIRADA

Bu anlamda yine kesin olmayan sonuçlara göre, Malatya’da sandığa giden vatandaşların yüzde 69,59’u referandumda “Evet” derken, yüzde 30’41’i “Hayır” yönünde oy kullandı. Malatya, 30 büyükşehir arasında yüzde 69,59 “Evet” oyu oranı ile 5. sırada yer aldı.

VATANDAŞLAR KUTLAMA YAPTI

Öte yandan sonuçların açıklanmasından saatler sonra vatandaşlar sonuçları kutladı. Malatya’da yüzlerce kişi AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak referandum sonucunun sevincini yaşadı. Sokak ve caddelerde konvoylar şeklinde kornalara basarak sonucu kutlayan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar kutlamalarını sürdürdü.

“BU BİR DEMOKRASİ ZAFERİDİR”

Bu anlamda konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde bunun bir demokrasi zaferi olduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Sonuç itibariyle Malatya 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oylarını artırdı. Bu bir demokrasi zaferidir. Bize destek veren, oy veren bütün yurttaşlarımızı kutluyoruz. Malatya’ya teşekkür ediyoruz. Bu demokrasi zaferimizi coşkuyla kutlayabilirler” dedi.















TÜRKAN YILDIZ