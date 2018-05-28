Malatya en huzurlu üç il arasında

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Büyük Şire Pazarı’nda polis noktası oluşturulması ve asayişin sağlanmasında polisin yaptığı üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, emniyet müdürlüğü olarak her zaman borsa üyeleri ve halkın yanında olduğunu, Malatya’nın yapılan yanlış algının aksine resmi veriler ışığında büyük şehirler içinde en huzurlu üç il arasında bulunduğunu ifade etti.

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