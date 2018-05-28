Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
105949
ALTIN
191.797
DOLAR
4.5888
STERLİN
6.1128
EURO
5.3436

Malatya en huzurlu üç il arasında

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, yapılan seçim ile başkanlığa seçilen Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya’nın yapılan yanlış algının aksine resmi veriler ışığında büyük şehirler içinde en huzurlu üç il arasında olduğunu söyledi.

Malatya en huzurlu üç il arasında

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, yapılan seçim ile başkanlığa seçilen Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya’nın yapılan yanlış algının aksine resmi veriler ışığında büyük şehirler içinde en huzurlu üç il arasında olduğunu söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:23
Malatya en huzurlu üç il arasında

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Büyük Şire Pazarı’nda polis noktası oluşturulması ve asayişin sağlanmasında polisin yaptığı üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, emniyet müdürlüğü olarak her zaman borsa üyeleri ve halkın yanında olduğunu, Malatya’nın yapılan yanlış algının aksine resmi veriler ışığında büyük şehirler içinde en huzurlu üç il arasında bulunduğunu ifade etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaömer UrhalMtb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arapgir'de geleneksel iftar programı
Arapgir'de geleneksel iftar programı
Hanımın Çiftliği'nde iftar
Hanımın Çiftliği'nde iftar
Dolar, 4,66'nın üzerinde
Dolar, 4,66'nın üzerinde

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim