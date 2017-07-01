Sabah ve akşam olmak üzere çeşitli noktalarda oluşturulan uygulama alanlarında Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletleri durdurarak denetim yaptı.

Durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, ayrıca kask takıp takmadığı, ehliye ve ruhsatları da denetlendi.

İHA