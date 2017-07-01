Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye’de başlatılan motosiklet uygulaması kapsamında, Malatya’da da polis ekipleri motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı.
01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:00
Sabah ve akşam olmak üzere çeşitli noktalarda oluşturulan uygulama alanlarında Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletleri durdurarak denetim yaptı.
Durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, ayrıca kask takıp takmadığı, ehliye ve ruhsatları da denetlendi.
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