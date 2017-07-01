01 Temmuz 2017 Cumartesi

Malatya Emniyetinden motosiklet uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye’de başlatılan motosiklet uygulaması kapsamında, Malatya’da da polis ekipleri motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:00
Malatya Emniyetinden motosiklet uygulaması
  Sabah ve akşam olmak üzere çeşitli noktalarda oluşturulan uygulama alanlarında Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletleri durdurarak denetim yaptı.
Durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, ayrıca kask takıp takmadığı, ehliye ve ruhsatları da denetlendi.
İHA
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