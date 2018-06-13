Malatya Emniyetinden bayram tedbiri

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüzce, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı ve öncesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri amacıyla 14 Haziran 2018 Perşembe günü öğleden sonra 17 Haziran 2018 Pazar günü saat 24.00’a kadar ilimiz merkezinde ve ilçelerinde güvenlik önlemleri artırılarak, özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik önlemlerine ek olarak Ramazan Bayramı tatili boyunca gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır” denildi.

Açıklamada asayiş yönünden alınacak tedbirlerden bahsedilerek, “Alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu ana caddelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı ekip sayısı arttırılarak denetim ve kontroller sıklaştırılacak, şehrin hareketli noktaları yaya devriyeler, motorize ekipler, resmi ve sivil ekipler tarafından kontrol altına alınacaktır. Malatya halkının can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tesis edebilmek, bayram öncesi, bayram günleri ve bayram sonrası olmak üzere il merkezinde meydana gelebilecek asayiş olaylarını önlemek ve meydana gelen olaylara ise anında müdahale etmek amacıyla, şehrin her noktasında asayiş önlemleri takviye kuvvetlerle güçlendirilecektir. Arefe ve bayram günlerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli güvenlik ve trafik gibi tedbirler alınacak” ifadelerine yer verildi.

Trafik yönünden alınacak tedbirlerle ilgili olarak da, “14 Haziran Cuma gününden başlayarak 17 Haziran Pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşlarımızın bayramı aileleri ve yakınları ile birlikte güvenli bir trafik ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri alınacaktır. Arefe ve Bayram günlerinde mezarlıklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli görevlendirmeler yapılmıştır. Bayram süresince İlimizde üzücü kazaların meydana gelmemesi için motorize trafik ekiplerimiz, MOBESE görevlilerimiz, motosikletli ekipler ve yaya görevlilerimizin yol ve trafik durumuna göre denetimleri devam edeceğinden vatandaşlarımızın seyahatleri süresince başta emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarına riayet etmek gibi trafik kurallarına eksiksiz olarak uymaları gerekmektedir. Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan E-300-23 Devlet Karayolunun İlimiz şehir merkezinden geçmesi nedeniyle yol üzerinde oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak trafik ekiplerimizce aşırı hız, kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verilecektir. Şehirlerarası otobüs terminalinde trafik görevlilerimiz tarafından, İlimize giriş ve çıkış yapan otobüslerin denetimleri yapılacaktır” şeklinde konuştu.

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