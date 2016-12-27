Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya’da gözaltına alınan 22 İl Emniyet Müdürlüğü personelinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
27 Aralık 2016 Salı 11:27
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 22 il emniyet müdürlüğü personelinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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