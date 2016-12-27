Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 22 il emniyet müdürlüğü personelinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA