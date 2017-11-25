Malatya’nın eğitiminin tarihi bu müzeyle öğrenilecek. Malatya Lisesi’nde açılan ve Malatya’da bir ilk olma özelliği taşıyan “Malatya İl Eğitim Tarihi”nin açılışı dün gerçekleştirildi. Eğitim tarihinin ilklerinin bulunduğu icat ve eserleriyle dudak uçuklatan müzenin açılışına Vali Ali Kaban, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Müzenin açılışından sonra eserleri inceleyen ve eserler hakkında bilgiler alan Vali Ali Kaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tarihi müzeyi açmak için burada bulunduklarını söyledi.

MALATYA’NIN TÜM ÖZETİ BURADA

Müzenin gezildiği zaman insanın etkilendiğini ifade eden Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Hakikaten gezince insan çok etkileniyor. Özellikle Malatya Lisesi'nin tarihinde yer alan müstesna şahsiyetler buradan gelip geçmiş, gerek mezun olma düzeyinde gerekse öğretmen ve müdürlük yapan geçmişteki büyüklerimizi görünce hakikaten Malatya Lise'mizin ne kadar kökenleri itibariyle sağlam bir yerde durduğunu görüyoruz. Bu sadece Malatya Lisesi'ne ait bir şey de değil, aynı zamandaki Malatya'da ki eğitimin kökenlerinin sağlam olduğunu göstermektedir. Bu anlamda hakikaten burada belki bir odaya sığıyor gibi görünen şey aslında bütün Malatya tüm özeti ile burada. Ben bu çalışmayı yapan arkadaşlarımıza başta Milli Eğitim Müdürümüz, Malatya Lisesi Müdürümüz olmak üzere hepsine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum ellerine sağlık diyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. Tarihimizde gelip geçmiş Malatya'mızın Türk siyasi tarihine büyük bir hediyesi olan Cumhurbaşkanlarımızdan İsmet İnönü'nün de imza attığı bir deftere imza atmak bana nasip oldu.”

DÜŞÜNÜP, ÇALIŞMA YAPMALARI LAZIM

Bir gazetecinin “Müzede yer olmadığı için birçok eser konulamadı. Yer küçük. Diğer eserlerin de sergilenmesi için büyük bir yer olması gerekiyor. Valilik olarak bu eserlerin sergileneceği büyük bir yer verilebilir mi? sorusu üzerine Vali Kaban, “Olabilir ama acaba okul dışında mı yapmak lazım okulun içinde mi? Arkadaşların düşünüp, çalışma yapmaları lazım. Çünkü hakikaten Malatya Lisesi ile böyle bir şeyin özdeşleşmesi iyi olmaz mı diye de düşünürüm. Ama yok illa dışarıda yapılacak denilirse de bir yer bulunur. Şu haliyle dediğim gibi bazı şeyleri insanlar olarak küçük görüyoruz ama bu tevazünün arkasında çok büyük bir tarih yatıyor” şeklinde cevap verdi.



























MUTLU SARIGÜL