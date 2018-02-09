 Malatya eğitimine katkı 

Bugüne kadar toplamda 40’ın üzerinde yayını Malatya’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2017 yılında da toplam 9 eser yayınladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde Şevket Başıbüyük’ün ’15 Temmuz İhanetin Öteki Yüzü’, Fethi Gemuhluoğlu Sempozyumu, Orhan Tuğrulca’nın ‘Malatya Geçmişten Günümüze Şehrin Serüveni’, Fethi Gemuhluoğlu’nun ‘Dostluk Üzerine’, Somuncu Baba kitapçığı, Atilla Kantarcı’nın ‘İşte Benim Malatyam’, Fahimi Aydın-A.Zeki İzgöer’in ‘Osmanlı Arşiv Belgelerinde Malatya’, Mustafa Özçelik’in ‘Battalname’, Hasan Demirbağ’ın ‘Fotoğraflarla Malatya Kayısısı’, TÜRKSOY Ressamlarının ‘Ressamlar Buluşması’ yayınları, Malatya’nın kültürel arşivi içerisine girdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı içerisinde de yayınlarının devam edeceği kaydedildi.busabahmalatya.com

