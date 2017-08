Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yaptığı açıklamada, şu anda yılda 74 ilik nakli yapabildiklerini amaçlarının bu sayıyı 100’e çıkarmak olduğunu söyledi. 2010 yılında Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak çalışmalarına başladıklarını dile getiren Erkurt, şimdiye kadar dört yüz civarında kök hücre nakli gerçekleştirdiklerini ifade etti.

DENEYİMLİ KABUL EDİLMEK İÇİN…

Erkurt, yılda 100 nakli bulan merkezlerin deneyimli kabul edildiğine değinerek, "Bütün dünyada yılda 100 nakli geçen ünitelerin deneyimli olduğu ve her türlü nakili yapabilecek olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu yüzden 100 nakil bizim için önemlidir. Diğer önemli tarafı da şu anda kamu hastaneleri içerisinde geçen sene yaptığımız 74 nakille altı, yedinci sıradayız. Eğer 100 nakili geçersek kamu hastaneler içerisinde ilk üçe gireceğiz. Bu da merkezimizin tanıtımını ve deneyimini daha çok ortaya çıkaracak" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Nakil merkezine Türkiye'nin farklı illerinden hastaların geldiğini belirten Erkurt, "Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezi genelde Kayseri'nin doğusuna hizmet eden bir merkezdir. Bizim hastalarımızın yüzde 30 civarı Malatya’dan, diğer hastalarımızda Elbistan, Maraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Bingöl’den geliyor. Yani çoğu hastamız Kayseri'nin ve Malatya'nın doğusundan geliyor. Ankara ve İstanbul’dan da gelen hastalarımız var. Şu an on iki yataklı ünitemiz hazırda yetmemektedir. Yani serviste şu an on iki hasta bulunmakta ve bekleyen hastalarımız var. İnşallah bu yılın sonunda bu bekleyen hastalarla beraber 100 nakil hedefine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ

Erkurt, kemik iliği naklinin yapıldığı hastalara değinerek, "Özellikle kanser olan hastalara yapıyoruz. Akut lösemiler dediğimiz kan kanserleri kendi arasında ikiye ayırıyorlar. Biri akut miyeloid lösemi diğeri de akut lenfoid lösemidir. Bunlara da nakil yapıyoruz. Yani geniş bir çerçevede nakil yapmaktayız ve gün geçtikçe endikasyonlar daha da çoğalmaktadır. Kemik iliği ve kök hücre nakli gün geçtikçe lösemiler başta olmak üzere kan hastalıkları, kan kanserleri ve diğer kanser türlerinde de artmaktadır” dedi.

SAĞLIK TURİZMİNE BAŞLADIK

Merkez olarak sağlık turizmine de başladıklarını belirten Erkurt, "Irak'tan ve Gürcistan'dan gelecek hastalara da Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezinde kemik iliği nakli yapılacaktır. Yani artık sadece Malatya, Doğu Anadolu, Türkiye değil, yurt dışından gelen hastalara da bu merkez şifa olmaya çalışacaktır" şeklinde konuştu.

KABİLİYETİ YÜKSEK HÜCRE ELDE EDECEĞİZ

Erkurt, yapmış oldukları nakillerde ki hastalık ve tedavi metotları hakkında bilgi vererek, "Türkiye'de ilk defa Turgut Özal Tıp Merkezine kullanılacak olan Amerika’dan gelecek bir cihazımız olacak. Bu cihazla kemik iliğinden aldığımız kanın cihaza konmasıyla 21 gün sonra olgunlaştırılmış kök hücre olarak ve farklılaşma kabiliyeti çok daha fazla olan hücre elde edeceğiz. Şu an deneysel anlamda dünyada yapılıyor. Biz de bunu yapacağız. Protez gereken diz hastalıklarında, kemik erimesinde kök hücre nakli kullanarak protez kullanmadan hastalığı tedavi etmeye kadar gidebilir. Rektör hocamız Prof. Dr. Ahmet Kızılay da kanser hastalarına baktığı için kanser hastalığının ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu, psikolojik ve sosyal olarak zorluğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden yeni onkoloji hastanesi olsun, bölümümüz olsun büyük destekleri mevcuttur. Başhekimimiz her türlü ihtiyacımızı karşılama noktasında ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. O yüzden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Başhekimimiz Prof. Dr. Hakan Parlakpınar'a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İHA