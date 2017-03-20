-Mahkeme Heyeti, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın tanık olarak dinlenilmesine de karar verdi…

-15 Temmuz 2016 dönemindeki 1.Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı, Ege Ordu Komutanlarının tanık olarak dinlenilmesine de karar verildi...

15 Temmuz Darbe girişiminde Ankara ve İstanbul’dan sonra darbe girişimcilerinin en önemli noktalarından birisi olan ve 2. Ordu Eski komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6’si general 33 subay, 4 astsubay, 2 Uzman Çavuş ile 37 er ve erbaşın sanık olarak yargılandığı Malatya’daki darbe girişimi davası peş peşe görülen 9 duruşmanın sonucunda 3 Nisan 2016 tarihine ertelendi. Mahkeme tutuklu 28 sanıktan Tümgeneral Avni Angun ile bir astsubayı tahliye etti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimine Malatya’dan destek veren 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’ndeki darbe girişimine ilişkin dava Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce mahkeme salonuna çevrilen Yakınca Spor Salonu’nda görülüyor.

Dava da; 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş’ın içinde yer aldığı 6’sı general, 5 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 33 subay, 4 astsubay, 2 Uzman Çavuş ile 37 er ve erbaş yargılanıyor. Duruşmalarda toplam 38 sanığın savunması alındı.

Mahkeme heyeti, saat 18.20’da ara kararlarını görüşmek için duruşmaya saat 00.00’da tekrar başladı. Duruşmanın UYAP sisteminden kaynaklı sıkıntıdan dolayı uzadığı belirtildi. Mahkeme heyeti kararını 00.40’da tamamladı.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç, mahkemenin ara kararlarını açıklayarak, soruşturmanın genişletilmesi taleplerini celse arasında değerlendirilmesi, haklarında Bylock tespiti yapılan sanıkların Bylock yazışma içeriklerinin istenmesine,sanık eşlerinin Bylocçk kullanıp kullanmadığının tespitinin yapılmasına, iddianamede isimleri gecen ilk 39 sanık yakınlarının Bankasya hesapların olup olmadığının sorulmasına, ilk 39 sanık için Digitürk aboneliklerinin bulunup bulunulmadığının sorulmasına, isnat edilen suçtan zarar gören TBMM Başkanlığına iddianamenin bir örneğinin gönderilmesine, sanık Adem Huduti’nin adli emanette bulunan kitaplar için naif hakim görevlendirilmesine, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın tanık olarak dinlenilmesi için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzakere yazılmasına, 15 Temmuz 2016 dönemindeki 1.Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı, Ege Ordu Komutanlarının tanık olarak dinlenilmesine, Adem Huduti ve bazı sanıkların askeri hat üzerinde yaptıkları belirtilen görüşmelerin belirlenebiliyorsa, bunun Genelkurmay ve ilgili komutanlıklardan istenilmesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 15 Temmuz darbe girişimine katılmış olan askerlerle ilgili tüm iddianamelerin istenilmesine, 1.Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordu Komutanlıklarından darbe girişimi günü medyaya yaptıkları açıklamaların açıklama saatlerinin sorulmasına, İlk 39 sanıkla ilgili olarak sanıkların KPSS sınavına girip girmediklerinin ÖSYM’den veya KPSS davası şüphelisi olup olmadıklarını ilgili kurumlardan sorulmasına, karar verdi.

2 TAHLİYE KARARI

Mahkeme Heyeti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun ve 2. Ordu eski komutanı Adem Huduti’nin koruma astsubayı Hacı Eyyip Özcan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, diğer 26 sanığın tutukluluk haline devamına karar verildi. Mahkeme Heyeti, duruşma için 3 Nisan 2017 tarihine gün verdi.

İddianamede; sanıklar için; “ Anayasa l Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve Bu Suçun Beraberinde Başka Suç İşleme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme ve Bu Suçun Beraberinde Başka Suç İşleme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddialarıyla suçlanıyorlar. Şüpheliler hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 10’ar yıl hapis cezası talep ediliyor

TAHİR ÖZÇELİK