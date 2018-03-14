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MALATYA'DAN  ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin öncülüğünde yurdun 81 ilinden Esnaf ve Sanatkarlar Hatay’ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti.

MALATYA'DAN  ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin öncülüğünde yurdun 81 ilinden Esnaf ve Sanatkarlar Hatay’ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 15:21
MALATYA'DAN  ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Heyete Malatya’dan da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’de eşlik etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 81 ilin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ve kefalet kooperatifleri başkanları Zeytin Dalı Harekatının başlatıldığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesini ziyaret ettiler.


Malatya’dan da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’inde yer aldığı heyet, ilk olarak Reyhanlı’da kurulan pazarda esnafın ve vatandaşın derdini dinledi. Ardından Reyhanlı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi. Cilvegözü sınır kapısına da geçen heyet burada gümrük kapısına yerleştirilen ve tır'ların Suriye’ye geçişi esnasında içerisinde bulunan malzemelerin görülmesini sağlayan X-ray cihazının açılışına katıldı.


Burada konuşan Bakan Tüfenkci, “Bugün 5 binden fazla esnafımızla yurdumuzun 81 ilinden Esnaf Sanatkar Kooperatifi Birliği üyeleri, başkanları ve oda başkanlarımızla beraber ‘Reyhanlı’dayız, Hatay’dayız. Devletimizin yanındayız’ sloganıyla yola çıkan üyelerinden ve gönüllülerinden, heybelerinden ve gönüllerinden kopanlarla beraber Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini biliyorsunuz. Harekatın başlangıcında ve öncesinde Reyhanlımız ve Hatay’ın altı ilçesi de bu anlamda terörden zarar görmüşlerdi. Şehitlerimiz vardı, sivil şehitlerimiz vardı” diye konuştu.  busabahmalatya.com 

 

İHA

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Bülent TüfenkciHatayReyhanlı IlçesiBendevi PalandökenZETİN DALIAfrin
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