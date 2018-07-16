Malatya'dan Yargıtay'a Üye

Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştayda üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.
|
Sıra No
|
Sicil No
|
Adı Soyadı
|
Görev Y eri
|
Unvanı
|
1
|
40105
|
ABDULLAH ÖZER
|
İstanbul
|
ACM Bşk.
|
2
|
38125
|
ABDURRAHMAN ORKUN DAĞ
|
İstanbul
|
Hâkim
|
3
|
34915
|
AHMET B ADALI
|
İzmir
|
BAM Daire Başkanı
|
4
|
40878
|
AHMET KAR
|
Personel Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür
|
5
|
39706
|
AHMET SEZER
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı
|
6
|
37197
|
ALİ DOĞAN
|
Küçükçekmece
|
C.Başsavcısı
|
7
|
29867
|
ALİ NEVZAT AÇIKGÖZ
|
Antalya
|
BAM Başkanı
|
8
|
40184
|
ALİ ÖZTÜRK
|
İstanbul
|
ACM Bşk.
|
9
|
41927
|
ALİ SANDIKCI
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
10
|
35242
|
AYTEKİN CENİKLİ
|
Ankara
|
C.Başsav.V.
|
11
|
38290
|
BAYRAM AYDOĞDU
|
İstanbul Anadolu
|
Hâkim
|
12
|
39740
|
BAYRAM ŞEN
|
Ankara
|
BAM Üyesi
|
13
|
33870
|
BERRİN AKSOYAK
|
Ankara
|
BAM Daire Başkanı
|
14
|
34423
|
BÜLENT KANTARCI
|
Kastamonu
|
C.Başsavcısı
|
15
|
39644
|
CAFER AŞIK
|
Ankara
|
Hâkim
|
16
|
39600
|
CELAL ALBAY
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
17
|
34093
|
CENGİZ BALIKÇI
|
Kayseri
|
Hâkim
|
18
|
34478
|
CENGİZ TURHAN
|
İstanbul
|
BAM C.Savcısı
|
19
|
41825
|
ÇETİN AKKAYA
|
Yargıtay
|
Tetkik Hâkimi
|
20
|
40767
|
DOĞAN AĞIRMAN
|
Bakırköy
|
Hâkim
|
21
|
39802
|
DR.EKREM ÇETİNTÜRK
|
Kanunlar Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür
|
22
|
39825
|
DR.HARUN MERT
|
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür
|
23
|
34472
|
DR.ORHAN SEKMEN
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı
|
24
|
39680
|
ERGÜN ŞAHİN
|
Ankara Batı
|
C.Başsavcısı
|
25
|
39778
|
ERTAN AYDIN
|
Türkiye Adalet Akademisi
|
Daire Başkanı
|
26
|
40350
|
FAHRETTİN KIRBIYIK
|
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
27
|
42065
|
FAHRETTİN KOÇ
|
Yargıtay
|
Tetkik Hâkimi
|
28
|
39889
|
FARİS KARAK
|
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
29
|
41925
|
FATİH AKDOĞAN
|
Erzurum
|
BAM Daire Başkanı
|
Sıra No
|
Sicil No
|
Adı Soyadı
|
Görev Y eri
|
Unvanı
|
30
|
34335
|
FATİH MEHMET ÖZTÜRK
|
İzmir
|
C.Başsav.V.
|
31
|
33989
|
FEHMİ TOSUN
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
32
|
29120
|
FERHAN TEMEL
|
Ankara
|
BAM Daire Başkanı
|
33
|
35158
|
FEYZULLAH TAŞKIN
|
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür
|
34
|
40052
|
FİKRET DEMİR
|
İstanbul
|
ACM Bşk.
|
35
|
37056
|
HALUK BEŞER
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
36
|
33394
|
HASAN ÖZ
|
Konya
|
C.Başsav.V.
|
37
|
30863
|
HAYRİ KAYNAR
|
İstanbul
|
BAM Başkanı
|
38
|
39873
|
HULUSİ PUR
|
İstanbul
|
ACM Bşk.
|
39
|
40331
|
HÜSEYİN SARIKAMIŞ
|
Ankara
|
BAM Üyesi
|
40
|
36130
|
İBRAHİM İLHAN
|
Gaziantep
|
ACM Bşk.
|
41
|
37179
|
İBRAHİM PEKTAŞ
|
Adalet Bakanlığı
|
Yüksek Müşavir
|
42
|
39982
|
İDRİS ÜNAL
|
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
|
Başkan
|
43
|
34610
|
İLHAN KARA
|
Ankara
|
Tic.Mah.Bşk.
|
44
|
30214
|
İSMAİL AYSAL
|
Ankara
|
Hâkim
|
45
|
37027
|
İSMAİL TAMER
|
İç Denetim Birimi Başkanlığı
|
İç Denetçi
|
46
|
33554
|
İSMAİL ULUKUL
|
Ankara
|
Hâkim
|
47
|
40235
|
İSMAİL YAVUZ
|
İstanbul
|
Hâkim
|
48
|
40011
|
KEMALETTİN ÜNLÜ
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
49
|
37685
|
KENAN ZEYBEK
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
50
|
39666
|
MAHMUT AKGÜN
|
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
|
Genel Sekreter Yardımcısı
|
51
|
40097
|
MEHMET ASANOĞLU
|
Samsun
|
BAM Üyesi
|
52
|
31180
|
MEHMET CEBECİ
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı
|
53
|
38468
|
MEHMET FATİH BELVİRANLI
|
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
54
|
30858
|
MEHMET ODABAŞI
|
Ankara
|
C.Başsav.V.
|
55
|
34126
|
MEHMET ÖZDEMİR
|
Ankara
|
BAM Daire Başkanı
|
56
|
38066
|
MEHMET TUNÇ
|
Ankara
|
Hâkim
|
57
|
40223
|
METİN TEPE
|
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
58
|
40349
|
MİKAİL ÖZDEMİR
|
Türkiye Adalet Akademisi
|
Başkan Yardımcısı
|
Sıra No
|
Sicil No
|
Adı Soyadı
|
Görev Y eri
|
Unvanı
|
59
|
41916
|
MUHAMMED YAVUZ
|
Ankara
|
ACM Bşk.
|
60
|
34418
|
MUHARREM ÜRGÜP
|
Adalet Bakanlığı
|
Yüksek Müşavir
|
61
|
39928
|
MUSTAFA ÇORUMLU
|
Ankara
|
Hâkim
|
62
|
37520
|
MUSTAFA DEMİREL
|
Ankara
|
BAM Daire Başkanı
|
63
|
30938
|
MUSTAFA DOĞRU
|
İzmir
|
C.Başsavcısı
|
64
|
33369
|
MUSTAFA EROL
|
Adalet Bakanlığı
|
Müsteşar Yardımcısı
|
65
|
37235
|
MUSTAFA KARAYILDIZ
|
İstanbul
|
ACM Bşk.
|
66
|
38196
|
MUSTAFA TANER UYAR
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı
|
67
|
40137
|
MUSTAFA YAPICI
|
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
68
|
33559
|
MUSTAFA YILDIRIM
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
69
|
30925
|
MUZAFFER GÜRKANLI
|
Ankara
|
Hâkim
|
70
|
34077
|
NADİR MERAL
|
Ankara
|
BAM Daire Başkanı
|
71
|
35826
|
NAZIM DURMAZ
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı
|
72
|
36568
|
NECİP TOPUZ
|
Yargıtay
|
C.Savcısı
|
73
|
40187
|
NUMAN KILIÇ
|
Ankara
|
Hâkim
|
74
|
33471
|
ORHAN BALBAL
|
İzmir
|
Hâkim
|
75
|
33211
|
ORHAN USTA
|
Malatya
|
C.Başsavcısı
|
76
|
32420
|
ORHAN YALMANCI
|
Ankara
|
Hâkim
|
77
|
33833
|
RAHMİ ALTUNTOP
|
Ankara
|
BAM Daire Başkanı
|
78
|
40351
|
RECEP UYANIK
|
Bakırköy
|
Hâkim
|
79
|
40234
|
RİFAT İNANÇ
|
Türkiye Adalet Akademisi
|
Başkan Yardımcısı
|
80
|
30769
|
SABRİ YILMAZ
|
Bakırköy
|
C.Savcısı
|
81
|
41077
|
SADİ DOĞAN
|
Şanlıurfa
|
C.Başsavcısı
|
82
|
40809
|
SALİM KÜÇÜK
|
Anayasa Mahkemesi
|
Anayasa Mahkemesi Raportörü
|
83
|
35482
|
SELİM AKER
|
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
84
|
39663
|
SERDAR COŞKUN
|
Ankara
|
C.Savcısı
|
85
|
39954
|
SERDAR MUTTA
|
Adalet Bakanlığı
|
Yüksek Müşavir
|
86
|
30918
|
SİNAN SEZER
|
Bursa
|
C.Başsav.V.
|
87
|
40906
|
ŞABAN KAZDAL
|
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
|
Başkan
|
Sıra No
|
Sicil No
|
Adı Soyadı
|
Görev Y eri
|
Unvanı
|
88
|
33467
|
ŞAHİN ÇİL
|
Ankara
|
BAM Daire Başkanı
|
89
|
39583
|
ŞERAFETTİN ÖZYÜRÜR
|
Yargıtay
|
Tetkik Hâkimi
|
90
|
33968
|
ŞERAFETTİN SAKA
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı
|
91
|
39864
|
TALİP BAKIR
|
Adalet Bakanlığı
|
Müsteşar Yardımcısı
|
92
|
39759
|
TEKİN KÜÇÜK
|
Ankara
|
C.Savcısı
|
93
|
40993
|
TURHAN KÖK
|
Ankara
|
Hâkim
|
94
|
34888
|
UĞUR SÜRMELİ
|
Samsun
|
C.Başsav.V.
|
95
|
37114
|
VELİ ŞENGÜN
|
Antalya
|
BAM Daire Başkanı
|
96
|
42743
|
VELİHATTİN ELDEMİR
|
Ankara
|
C.Savcısı
|
97
|
40868
|
YAKUP DOKGÖZ
|
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
|
Genel Sekreter Yardımcısı
|
98
|
39564
|
YILMAZ AKINCI
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı
|
99
|
37946
|
YUNUS YILMAZ
|
Antalya
|
BAM Daire Başkanı
|
100
|
35979
|
YÜKSEL GEZGİN
|
İstanbul
|
BAM Daire Başkanı