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Malatya'dan Yargıtay'a Üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.Malatya'da ise Başsavcı Orhan Usta'nın Yargıtay üyeliğine seçildiği öğrenildi.  

Malatya'dan Yargıtay'a Üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.Malatya'da ise Başsavcı Orhan Usta'nın Yargıtay üyeliğine seçildiği öğrenildi.  

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:44
Malatya'dan Yargıtay'a Üye

Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştayda üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. 

Sıra No

Sicil No

Adı Soyadı

Görev Y eri

Unvanı

1

40105

ABDULLAH ÖZER

İstanbul

ACM Bşk.

2

38125

ABDURRAHMAN ORKUN DAĞ

İstanbul

Hâkim

3

34915

AHMET B ADALI

İzmir

BAM Daire Başkanı

4

40878

AHMET KAR

Personel Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

5

39706

AHMET SEZER

İstanbul

BAM Daire Başkanı

6

37197

ALİ DOĞAN

Küçükçekmece

C.Başsavcısı

7

29867

ALİ NEVZAT AÇIKGÖZ

Antalya

BAM Başkanı

8

40184

ALİ ÖZTÜRK

İstanbul

ACM Bşk.

9

41927

ALİ SANDIKCI

Yargıtay

C.Savcısı

10

35242

AYTEKİN CENİKLİ

Ankara

C.Başsav.V.

11

38290

BAYRAM AYDOĞDU

İstanbul Anadolu

Hâkim

12

39740

BAYRAM ŞEN

Ankara

BAM Üyesi

13

33870

BERRİN AKSOYAK

Ankara

BAM Daire Başkanı

14

34423

BÜLENT KANTARCI

Kastamonu

C.Başsavcısı

15

39644

CAFER AŞIK

Ankara

Hâkim

16

39600

CELAL ALBAY

Yargıtay

C.Savcısı

17

34093

CENGİZ BALIKÇI

Kayseri

Hâkim

18

34478

CENGİZ TURHAN

İstanbul

BAM C.Savcısı

19

41825

ÇETİN AKKAYA

Yargıtay

Tetkik Hâkimi

20

40767

DOĞAN AĞIRMAN

Bakırköy

Hâkim

21

39802

DR.EKREM ÇETİNTÜRK

Kanunlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

22

39825

DR.HARUN MERT

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

23

34472

DR.ORHAN SEKMEN

İstanbul

BAM Daire Başkanı

24

39680

ERGÜN ŞAHİN

Ankara Batı

C.Başsavcısı

25

39778

ERTAN AYDIN

Türkiye Adalet Akademisi

Daire Başkanı

26

40350

FAHRETTİN KIRBIYIK

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

27

42065

FAHRETTİN KOÇ

Yargıtay

Tetkik Hâkimi

28

39889

FARİS KARAK

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

29

41925

FATİH AKDOĞAN

Erzurum

BAM Daire Başkanı

Sıra No

Sicil No

Adı Soyadı

Görev Y eri

Unvanı

30

34335

FATİH MEHMET ÖZTÜRK

İzmir

C.Başsav.V.

31

33989

FEHMİ TOSUN

Yargıtay

C.Savcısı

32

29120

FERHAN TEMEL

Ankara

BAM Daire Başkanı

33

35158

FEYZULLAH TAŞKIN

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür

34

40052

FİKRET DEMİR

İstanbul

ACM Bşk.

35

37056

HALUK BEŞER

Yargıtay

C.Savcısı

36

33394

HASAN ÖZ

Konya

C.Başsav.V.

37

30863

HAYRİ KAYNAR

İstanbul

BAM Başkanı

38

39873

HULUSİ PUR

İstanbul

ACM Bşk.

39

40331

HÜSEYİN SARIKAMIŞ

Ankara

BAM Üyesi

40

36130

İBRAHİM İLHAN

Gaziantep

ACM Bşk.

41

37179

İBRAHİM PEKTAŞ

Adalet Bakanlığı

Yüksek Müşavir

42

39982

İDRİS ÜNAL

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Başkan

43

34610

İLHAN KARA

Ankara

Tic.Mah.Bşk.

44

30214

İSMAİL AYSAL

Ankara

Hâkim

45

37027

İSMAİL TAMER

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetçi

46

33554

İSMAİL ULUKUL

Ankara

Hâkim

47

40235

İSMAİL YAVUZ

İstanbul

Hâkim

48

40011

KEMALETTİN ÜNLÜ

Yargıtay

C.Savcısı

49

37685

KENAN ZEYBEK

Yargıtay

C.Savcısı

50

39666

MAHMUT AKGÜN

Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Genel Sekreter Yardımcısı

51

40097

MEHMET ASANOĞLU

Samsun

BAM Üyesi

52

31180

MEHMET CEBECİ

İstanbul

BAM Daire Başkanı

53

38468

MEHMET FATİH BELVİRANLI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

54

30858

MEHMET ODABAŞI

Ankara

C.Başsav.V.

55

34126

MEHMET ÖZDEMİR

Ankara

BAM Daire Başkanı

56

38066

MEHMET TUNÇ

Ankara

Hâkim

57

40223

METİN TEPE

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

58

40349

MİKAİL ÖZDEMİR

Türkiye Adalet Akademisi

Başkan Yardımcısı

Sıra No

Sicil No

Adı Soyadı

Görev Y eri

Unvanı

59

41916

MUHAMMED YAVUZ

Ankara

ACM Bşk.

60

34418

MUHARREM ÜRGÜP

Adalet Bakanlığı

Yüksek Müşavir

61

39928

MUSTAFA ÇORUMLU

Ankara

Hâkim

62

37520

MUSTAFA DEMİREL

Ankara

BAM Daire Başkanı

63

30938

MUSTAFA DOĞRU

İzmir

C.Başsavcısı

64

33369

MUSTAFA EROL

Adalet Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

65

37235

MUSTAFA KARAYILDIZ

İstanbul

ACM Bşk.

66

38196

MUSTAFA TANER UYAR

İstanbul

BAM Daire Başkanı

67

40137

MUSTAFA YAPICI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

68

33559

MUSTAFA YILDIRIM

Yargıtay

C.Savcısı

69

30925

MUZAFFER GÜRKANLI

Ankara

Hâkim

70

34077

NADİR MERAL

Ankara

BAM Daire Başkanı

71

35826

NAZIM DURMAZ

İstanbul

BAM Daire Başkanı

72

36568

NECİP TOPUZ

Yargıtay

C.Savcısı

73

40187

NUMAN KILIÇ

Ankara

Hâkim

74

33471

ORHAN BALBAL

İzmir

Hâkim

75

33211

ORHAN USTA

Malatya

C.Başsavcısı

76

32420

ORHAN YALMANCI

Ankara

Hâkim

77

33833

RAHMİ ALTUNTOP

Ankara

BAM Daire Başkanı

78

40351

RECEP UYANIK

Bakırköy

Hâkim

79

40234

RİFAT İNANÇ

Türkiye Adalet Akademisi

Başkan Yardımcısı

80

30769

SABRİ YILMAZ

Bakırköy

C.Savcısı

81

41077

SADİ DOĞAN

Şanlıurfa

C.Başsavcısı

82

40809

SALİM KÜÇÜK

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Raportörü

83

35482

SELİM AKER

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı

84

39663

SERDAR COŞKUN

Ankara

C.Savcısı

85

39954

SERDAR MUTTA

Adalet Bakanlığı

Yüksek Müşavir

86

30918

SİNAN SEZER

Bursa

C.Başsav.V.

87

40906

ŞABAN KAZDAL

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Başkan

Sıra No

Sicil No

Adı Soyadı

Görev Y eri

Unvanı

88

33467

ŞAHİN ÇİL

Ankara

BAM Daire Başkanı

89

39583

ŞERAFETTİN ÖZYÜRÜR

Yargıtay

Tetkik Hâkimi

90

33968

ŞERAFETTİN SAKA

İstanbul

BAM Daire Başkanı

91

39864

TALİP BAKIR

Adalet Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

92

39759

TEKİN KÜÇÜK

Ankara

C.Savcısı

93

40993

TURHAN KÖK

Ankara

Hâkim

94

34888

UĞUR SÜRMELİ

Samsun

C.Başsav.V.

95

37114

VELİ ŞENGÜN

Antalya

BAM Daire Başkanı

96

42743

VELİHATTİN ELDEMİR

Ankara

C.Savcısı

97

40868

YAKUP DOKGÖZ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Genel Sekreter Yardımcısı

98

39564

YILMAZ AKINCI

İstanbul

BAM Daire Başkanı

99

37946

YUNUS YILMAZ

Antalya

BAM Daire Başkanı

100

35979

YÜKSEL GEZGİN

İstanbul

BAM Daire Başkanı


 

Son Güncelleme: 16.07.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
Orhan UstaMalatya YargıtayYargıtay Yeni üye
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