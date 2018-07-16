Malatya'dan Yargıtay'a Üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.Malatya'da ise Başsavcı Orhan Usta'nın Yargıtay üyeliğine seçildiği öğrenildi.