Malatya'dan Anadolu'ya 107 bin keklik...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Müdürlüğü bünyesinde İnönü Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Kınalı Keklik İstasyonu'nda üretimi yapılan keklikler doğaya salınıyor. 36 dekarlık alanda kurulu istasyonda üretilen kınalı keklikler, Anadolunun dört bir yanında doğaya bırakılıyor.

İstasyon Sorumlusu Veteriner Hekim Anıl Kızılaslan, 2018 yılı için 26 bin 300 kekliğin üretilmesinin planlandığını belirterek, Nisan ayı sonuna kadar üretilen 5 bin kınalı kekliğin ise bugün itibariyle Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ’da doğaya bırakıldığını söyledi.

2012 yılında deneme üretimlerine başlayan Malatya Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde bugüne kadar toplam 107 bin 600 kekliğin doğaya bırakıldığını ifade eden Kızılaslan, "Ülkemizin Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara bölgelerindeki illere salınmak üzere üretilen kınalı keklikler, yaban hayvanı taşımaya uygun araçlar ile hayvan refahı göz önünde bulundurularak doğanın destekleneceği illere gönderiliyor" diye konuştu.

busabahmalatya.com