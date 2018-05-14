Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102816
ALTIN
183.251
DOLAR
4.3170
STERLİN
5.8685
EURO
5.1756

Malatya'dan Anadolu'ya 107 bin keklik...

Malatya’da 2012 yılından beri faaliyette olan Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 107 bin keklik üretilerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğaya salındı. Son olarak 5 bin kınalı keklik dün Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ’da doğaya bırakıldı. 

Malatya'dan Anadolu'ya 107 bin keklik...

Malatya’da 2012 yılından beri faaliyette olan Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 107 bin keklik üretilerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğaya salındı. Son olarak 5 bin kınalı keklik dün Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ’da doğaya bırakıldı. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:43
Malatya'dan Anadolu'ya 107 bin keklik...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Müdürlüğü bünyesinde İnönü Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Kınalı Keklik İstasyonu'nda üretimi yapılan keklikler doğaya salınıyor. 36 dekarlık alanda kurulu istasyonda üretilen kınalı keklikler, Anadolunun dört bir yanında doğaya bırakılıyor. 
İstasyon Sorumlusu Veteriner Hekim Anıl Kızılaslan, 2018 yılı için 26 bin 300 kekliğin üretilmesinin planlandığını belirterek, Nisan ayı sonuna kadar üretilen 5 bin kınalı kekliğin ise bugün itibariyle Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ’da doğaya bırakıldığını söyledi. 
2012 yılında deneme üretimlerine başlayan Malatya Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde bugüne kadar toplam 107 bin 600 kekliğin doğaya bırakıldığını ifade eden Kızılaslan, "Ülkemizin Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara bölgelerindeki illere salınmak üzere üretilen kınalı keklikler, yaban hayvanı taşımaya uygun araçlar ile hayvan refahı göz önünde bulundurularak doğanın destekleneceği illere gönderiliyor" diye konuştu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKeklik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı
Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı
MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü'nde etkinlik
MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü'nde etkinlik
TRAYBÜS GELİYOR!
TRAYBÜS GELİYOR!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim