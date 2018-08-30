Malatya'daki kutlamalarda helikopter gövde gösterisi yaptı

Vali Ali Kaban, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle, yüreklerimiz onur, gurur ve sevinçle dolu olarak manevi huzurlarınızda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarımızın tek vatan üzerinde, tek bayrağın gölgesinde, tek devletin çatısı altında tek millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hür yaşamasını sağlamak maksadıyla başlattığınız milli mücadele; azim, cesaret, kararlılık ve kahramanlık destanlarıyla milletçe kazanmış olduğumuz Büyük Zafer, her türlü övgüyü hak etmektedir. Emin ve müsterih olunuz ki aziz Türk milleti, bizlere miras bıraktığınız kutlu vatan topraklarını, bu topraklar üzerinde şerefle dalgalanan şanlı al bayrağımızı, uğruna canlar feda edilen özgürlüğümüzü, kadim tarihimizdeki sayısız örneklerde olduğu gibi her ne pahasına olursa olsun koruyacaktır” dedi.

Valilik çelenk programının sonunda ise CHP ve MHP il yönetimleri tarafından da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.Programa MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’da katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından valilik makamına geçen Vali Kaban burada askeri ve mülki erkanın bayram tebriklerini kabul etti. Kutlama programı kapsamında daha sonra Abdullah Gül Parkı önündeki resmi geçit törenini düzenlendi. Vali Kaban, Garnizon Komutanı ve 2. Ordu Kurmay Başkan Vekili Tümgeneral Sayat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Polat’ın askeri araçla halkı selamlamasıyla başlayan programda geçit töreni öncesinde okunan İstiklal Marşı sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yarbay Murat Şahin yaptı. Yarbay Şahin’in konuşmasının ardından Battalgazi ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencisi İbrahim Bülent Dere, ‘Dumlupınar’da Şehit Asker’in Mezarı Başında’ adlı şiiri, yine aynı okul öğrencisi Selin Demir’de ‘30 Ağustos’ adlı şiiri okudu. Şiirlerin okunması sonrası resmi geçit töreni gerçekleştirildi. busabahmalatya.com

Helikopterler törene damga vurdu

Geçit töreni sırasında Malatya Kara Hava Alayından havalanan helikopterlerde tören alanının üzerinden uçuş gerçekleştirdi. Uçuş sırasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun geliştirdiği ve birçok dünya ülkesinin satın almak için sırada beklediği yerli Atak Taarruz helikopterleri yoğun ilgi gördü. Atak ve skorsky gibi 7 helikopterin geçişi renkli görüntülere sahne olurken tören alanındaki vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak pilotları alkışladı. busabahmalatya.com