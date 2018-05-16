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Malatya'da üretici harekete geçti...

Malatya ekonomisinde ciddi bir yeri olan kayısıda şu günlerde çil hastalığının baş göstermesi üreticiyi harekete geçirdi. 

Malatya'da üretici harekete geçti...

Malatya ekonomisinde ciddi bir yeri olan kayısıda şu günlerde çil hastalığının baş göstermesi üreticiyi harekete geçirdi. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:45
Malatya'da üretici harekete geçti...

Kayısıda ‘yaprak delen’ olarak geçen halk arasında ise ‘çil’ denilen hastalığın başlangıç dönemleri yaşanıyor. Havaların yağışlı geçmesi sonrası bazı bölgelerde çillenme görülürken, üretici bu konuda tedbirler almaya başladı. Battalgazi’ye bağlı Yenice Köyü’nde kayısı üreticiliği yapan Abdulvahap Tankız, çillenmeye karşı ilaçlama yaptıklarını söyledi. 
Yoğun yağmur sonrasında çillenme hastalığıyla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Abdulvahap Tankız, "Bu çilin önlemini almak için ilk önce Tarım İl Müdürlüğü’ne sorduk, daha sonra ise ziraatçımıza danıştık ve ilacımızı aldık. Tabi fazla çil olan kayısı gitmiyor ama önlem almak için bunun ilaçlanması gerekiyor. Bizde o yüzden ilacımızı atıyoruz. Bazı yerlerde çil çok oluyor. Özellikle Fırat tarafı olsun, Battalgazi, Orduzu tarafı olsun biraz daha fazla oluyor. Tabi bir hafta boyunca hiç güneş vurmadığından dolayı bunlar nemden dolayı çilleşti. Bu sene tabi ki de ürün güzel, sık değil seyrek bir biçimde yetişiyor. Uzunca bir süre yağışlar yoktu, ondan sonra olan yağışlar yara bıraktı. Tam büyüme döneminde bu yağışlar da gelince katkısı daha fazla oldu" dedi. 
 

“Emekleri boşa gitmesin” 
Tankız, çil lekesinin kayısının değerini düşürdüğünü ifade ederek, "Leke olduğu zaman kayısının değerini düşürüyor. Çil olduğu zaman ıskarta niyetinde alıyorlar. Ama dolu olursa 2 lira gibi bir düşük fiyatla alıyorlar. Çil oldu mu tabi ki çok düşük fiyattan alınıyor. Üreticinin daha önceden gidip bahçelerini kontrol etmesi lazım. Örneğin ben Pazar günü gelip baktım bahçeme, fazla bir şeyi yoktu. Biraz kızarma vardı ama fazla bir lekesi yoktu. Ben bugün gelip baktığımda baya bir çil oluşmuş gördüm. Ziraatcımızdan ilacımızı aldık ve hemen gelip şuanda uygulama yapıyoruz. Üreticiler özellikle gidip bahçelerine sık sık baksınlar. Zamanında müdahale etsinler. Her şeyi zamanında yapsınlar ki emekleri boşa gitmesin. Çünkü leke olduğu zaman fiyat baya düşüyor. O yüzden önlemlerini iyi almaları gerekiyor" diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaçil HastalığıKayısı
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