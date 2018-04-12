Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110212
ALTIN
176.331
DOLAR
4.0915
STERLİN
5.8098
EURO
5.0368

MALATYA'DA ŞEHİT OLMUŞTU

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve eşi Zuhal Namal, şehit ailelerine ziyarette bulundular.

MALATYA'DA ŞEHİT OLMUŞTU

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve eşi Zuhal Namal, şehit ailelerine ziyarette bulundular.

12 Nisan 2018 Perşembe 16:42
MALATYA'DA ŞEHİT OLMUŞTU

Namal çifti, 1983 yılında Malatya’da bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Mevlüt Kurt’un babası Ahmet Kurt ve annesi Refika Kurt’u, 1985 yılında Gölcük’te trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Fikret Turhanlı’nın eşi Mine Turanlı’yı ve 2004 yılında trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Fatih Esin Şentürk’ün eşi Ayşe Ertürk’ü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, 2016 yılında Mardin Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer ve 1971 yılında silahlı çatışmada şehit olan bekçi Hüseyin Tırnava’nın çocukları Süleyman ve İsmail Tırnava’yı ise makamında ağırladı.

Bu vatan için canını hiçe sayarak peygamberlikten sonra en yüksek mertebeye ulaşan şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını vurgulayan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, bu topraklar üzerinde oynanan her türlü oyuna karşı emniyet teşkilatının vatan, millet ve bayrak uğruna ilelebet mücadelesini sürdüreceğini söyledi.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt KurtMalatya SehitMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O PROGRAMA MALATYA’DAN 11 VATANDAŞ KATILDI
O PROGRAMA MALATYA’DAN 11 VATANDAŞ KATILDI
İSRAİL'DEN ŞOK İDDİA
İSRAİL'DEN ŞOK İDDİA
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim