Malatya'da sandıktan çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde Malatya'da; Açılan sandık oranı : 1,826.