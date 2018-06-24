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Malatya'da sandıktan çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde  Malatya'da; Açılan sandık oranı :  1,826.

Malatya'da sandıktan çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde  Malatya'da; Açılan sandık oranı :  1,826.

24 Haziran 2018 Pazar 21:14
Malatya'da sandıktan çıkan sonuç

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ :

Ak Parti:  %54,7

MHP: %16,1

CHP:%16,3

Cumhurbaşkanlığı;

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  : %69

NUHARREM İNCE :% 22.3

MERAL AKŞENER: %4,3

SELAHATTİN DEMİRTAŞ:% 2.2

Haber Merkezi

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MalatyaSeçimSonuç
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