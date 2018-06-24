Malatya'da sandıktan çıkan sonuç

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ :
Ak Parti: %54,7
MHP: %16,1
CHP:%16,3
Cumhurbaşkanlığı;
RECEP TAYYİP ERDOĞAN : %69
NUHARREM İNCE :% 22.3
MERAL AKŞENER: %4,3
SELAHATTİN DEMİRTAŞ:% 2.2
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde Malatya'da; Açılan sandık oranı : 1,826.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ :
Ak Parti: %54,7
MHP: %16,1
CHP:%16,3
Cumhurbaşkanlığı;
RECEP TAYYİP ERDOĞAN : %69
NUHARREM İNCE :% 22.3
MERAL AKŞENER: %4,3
SELAHATTİN DEMİRTAŞ:% 2.2
Haber Merkezi