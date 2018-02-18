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Malatya'da "Mehmetçiğe Mektup" kampanyası

Malatya'da Zeytin dalı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçik için mektup yazma kampanyası başlatıldı.

Malatya'da "Mehmetçiğe Mektup" kampanyası

Malatya'da Zeytin dalı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçik için mektup yazma kampanyası başlatıldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
18 Şubat 2018 Pazar 18:16
Malatya'da "Mehmetçiğe Mektup" kampanyası

Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından Malatya'da başlatılan kampanya kapsamında Soykan Meydanında stant kuruldu. Standa Malatyalılar yoğun ilgi gösterirken, yüzlerce kişi Afrin’de görev yapan askerlere mektup yazmak için sıraya girdi. Ocak İl Başkanı Salih Süleyman Karaaslan, yapılan kampanyanın önemine değinerek, Zeytin Dalı Operasyonuna destek olmak amacıyla kampanyayı düzenlediklerini söyledi. Karaaslan, “Bugün Anadolu Selçuklu Ocakları olarak Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla mektup kampanyası başlattık. Genel başkanımızla birlikte Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Operasyonunda görev yapan askerlerimize mektuplarımızla destek olmak için Hatay’a gideceğiz ve askerlerimize mektuplarımızı ulaştıracağız. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize ise geçmiş olsun diyorum. Standımız bugün açık. vatandaşlarımız yağmura rağmen yoğun ilgi gösteriyor. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyada Zeytin Dalı HarekatıMehmetçik Için Mektup Yazma Kampanyası
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