Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da Kasım ayında bin 35 konut satıldı.

Malatya'da konut satışları geçen aya göre yüzde 2,3 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azaldı. Kasım ayında satılan konutların 459'u ilk satış, 576'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. 2017 yılı Kasım ayında satılan bin 35 konutun, 266'sı ipotekli olarak satıldı.

TÜRKİYE’DE 2017 KASIM AYINDA 122 732 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında azalarak 122 bin 732 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 939 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 bin 200 konut satışı ve yüzde 11,6 pay ile Ankara, 7 bin 360 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Şırnak oldu.

HABER MERKEZİ