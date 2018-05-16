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Malatya'da ilaçlama sezonu başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı ilaçlama sezonuna düzenlenen törenle başladı. 

Malatya'da ilaçlama sezonu başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı ilaçlama sezonuna düzenlenen törenle başladı. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:50
Malatya'da ilaçlama sezonu başladı

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde yapılan törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirket genel müdürleri, şube müdürleri ve personeller katıldı. 
Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Ramazan ayını tebrik ederek, bu yıl Ramazan ayına üzüntülü bir şekilde girdiklerini söyledi. Başkan Polat, "Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan zülüm ve soykırım bu gün olan bir şey değil. Mekke ve Medine'den sonra Kudüs çok önemli bir yer. Oraları bizden önce de İslam ümmetinin evlatları Kudüs'ü yönetti. Bizim çekildiğimiz hiçbir toprakta huzur kalmadı. Mübarek Ramazan ayını böyle çok acı, şehitlerin olduğu bir günle idrak ediyoruz. Rabbim şehitlerimize mağfiret eylesin” ifadelerini kullandı. 

Halka hizmet etmenin çok büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Başkan Polat, "Belediyecilik her yönüyle halka hizmet etme yeridir. Bu millete hizmet etmek büyük bir şeref. Peygamber Efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır’ diyor. Çok şükür ki Rabbim bize bu millete hizmet etmeyi nasip etti. Bir yandan insanlarımızın daha rahat ve huzurlu yaşaması için ekiplerimiz haşereyle mücadele ederken, öbür taraftan ise şehrimizi temizleyen kardeşlerimiz var. Şehrimizi güller diyarına dönüştüren kardeşlerimiz var. Şehrimizin estetiğiyle, yapılarıyla ilgilenen kardeşlerimiz var. Hepsi bu millete hizmet için çalışıyor. Bizim işimiz böyle kutsal ve mübarek bir iş. Başta haşereyle mücadele ekibi olmak üzere bu millete hizmet eden herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu. 
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törenin ardından, ilaçlama ekipleri şehrin genelinde görevli oldukları bölgelere dağılarak ilaçlama çalışmalarına başladı. 

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İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIlaçlama Sezonu
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