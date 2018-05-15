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Malatya'da geleneksel Ramazan geceleri başlıyor

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Malatya’da geleneksel hale gelen Ramazan Geceleri yarın başlıyor. 

Malatya'da geleneksel Ramazan geceleri başlıyor

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Malatya’da geleneksel hale gelen Ramazan Geceleri yarın başlıyor. 

15 Mayıs 2018 Salı 17:15
Malatya'da geleneksel Ramazan geceleri başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen, birbirinde değerli ilahi ve ezgi sanatçıların sahne aldığı, geleneksel Malatya'da Ramazan Geceleri ve Ramazan Çarşısı etkinlikleri başlıyor. 
Malatya'da Ramazan Geceleri 16 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Yanı Fuar alanında düzenlenecek. 
Malatya’da Ramazan Geceleri dolu dolu geçecek 
Konuyla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, “Ramazan ayını gerçek anlamıyla idrak etmek ve ramazan ruhunu anlamak ve yaşamak, bir nebzede olsa katkı sağlamak için Malatya’da Ramazan Geceleri, dini yayınlar fuarı düzenleyeceğiz. Ramazan ayı boyunca, teravih namazı sonrası birbirinden değerli ilahi ve ezgi sanatçılarımızı konuk edeceğiz. İlahi, marş, ezgi ve tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirecekler. Ramazan Geceleri programlarında ayrıca, şiir okumaları, sohbetler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, Hacivat - Karagöz ve orta oyunları gibi etkinlikler ile programlarımız dolu dolu geçecek" şeklinde konuştu. 
Malatya Ramazan Çarşısının Ramazan'a ayrı bir renk kattığını ifade eden Akın, “Ramazan Çarşısında kitap stantları, değişik illere ait yöresel ürün stantları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin stantları yer alacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gelen yöresel ürünler sergilenip satışa sunulacak. Geleneksel tatların ve iftariyelik - sahurluk ürünlerin yer alacağı çarşıda, peynir, zeytin, helva, lokum, zeytinyağı, tarihi osmanlı macunu, hediyelik eşya gibi ürünler satılacak. Geleneksel olarak yaklaşık 8 yıldır devam eden şerbet ikramımız bu yıl da merkez PTT binamız önündeki şerbet çeşmesinde ve fuar alanımızda teravih namazından önce ve sonra Malatyalı hemşerilerimize şerbet ikramımız olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi programını ise bu geceye anlam katan Kur-an ziyafeti özel programı ile idrak edeceğiz. Kadir Gecesi programımıza İlahileriyle Grup Dergah, Kuran-ı Kerim Tilavetleriyle birbirinden ünlü konuklarımız olacaktır” diye konuştu. 
Malatya Ramazan Gecelerinin 16 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30’da açılacağını belirten Akın, Malatyalı tüm Malatyalıları Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanına beklediklerini ifade etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 15.05.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
RamazanMalatya
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