Aralarında ünlü isimlerin bulunduğu onlarca gönüllü “Doğa İçin Çal” farkındalık projesi kapsamında Kazım Koyuncu'nun Hayde isimli türküsünü seslendirdi. Cem Yılmaz, Tuvana Türkay, Ferman Akgül, Levent Yüksel, Ümit Erdim gibi ünlü isimlerin de yer aldığı video büyük beğeni topladı.

TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞTI

Öte yandan ünlü şovmen Cem Yılmaz, videoyu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan video, medyada da yer aldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, birkaç yıl önce rol aldığı “Av Mevsimi” isimli filmde Hayde şarkısını söyleyip herkesin beğenisini kazanmıştı. Yılmaz aynı şarkıyı bu sefer de “Doğa İçin Çal” projesinde söyledi.

BAĞLAMASI İLE KAMERA KARŞISINDA

Rize, İstanbul, Bursa, Antakya, Antalya, Almanya, Ankara, İzmir gibi şehirlerde ve ülkelerde söz konusu proje için gönüllü olan onlarca kişi arasında bir Malatyalı da vardı. Malatya’da bağlaması ile ‘Doğa İçin Çal’an Ali Kazım Akdağ, gözlerden kaçmadı.

“DOĞA İÇİN ÇAL” NEDİR?

Söz konusu farkındalık projesinin resmi internet sitesine yer alan bilgide, “Doğa İçin Çal, bir dernek ya da vakıf değildir. Doğa İçin Çal’ın tek amacı, evrensel bir dil olan müziği kullanıp halihazırda kurulmuş olan ve çok da başarılı çalışmalara imza atan, doğa ve doğal yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili tüm derneklerin faaliyetlerine dikkat çekmektir. Doğa İçin Çal, bütün derneklere aynı mesafededir. Kimileri için “doğa” orman anlamına gelirken, kimileri için “kaybolan bitki florası”, kimileri için “sokakta aç susuz yaşayan ve bir ev özlemiyle tutuşan kediler ve köpekler”, kimileri için “Büyük kültür mirasımız Hasankeyf’in yok oluşuna dur demek!” anlamına gelebilir. çünkü doğa, bunların hepsini kapsayan ve hepsinin ötesinde bir kavramdır. Bu sebeple, Doğa İçin Çal, burada yer alan bütün derneklerin faaliyet alanlarına canı gönülden katılmaktadır” ifadeleri yer alıyor.















TÜRKAN YILDIZ