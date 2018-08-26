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Malatya' da da görev yapmıştı…

Hayatını kaybeden Tokat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü 51 yaşındaki Turan Uzun son yolculuğuna uğurlandı. Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü İl Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan Uzun, 3 Kasım 2009 tarihinden itibaren Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapıyordu.

Malatya' da da görev yapmıştı…

Hayatını kaybeden Tokat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü 51 yaşındaki Turan Uzun son yolculuğuna uğurlandı. Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü İl Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan Uzun, 3 Kasım 2009 tarihinden itibaren Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapıyordu.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:01
Malatya' da da görev yapmıştı…

Tokat'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu ameliyat olan ve Ankara'ya AFAD İl Müdürü Turan Uzun, bayramın birinci günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Uzun'un cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Cenazeye Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu daire müdürlerinin yanı sıra AFAD çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Turan Uzun, 1986 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden okul birincisi olarak mezun oldu. Sivil Savunma Teşkilatına intisabından önce, Kasım 1990'da yaptığı 34 gün süreli vekil öğretmenliğin ardından; Tokat İl Sivil savunma Müdürlüğünde Sivil Savunma Memuru, Bilecik İl Sivil Savunma Müdürlüğü Merkez İlçe Sivil Savunma Müdürü, Ağrı İl Sivil Savunma Müdürü İl Sivil Savunma Müdürü, Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü İl Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan Uzun, 3 Kasım 2009 tarihinden itibaren Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapıyordu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tokat İl Afet Ve Acil Durum (AFAD) MüdürüTuran Uzun
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