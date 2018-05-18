Malatya'da cadde ve sokaklarda değişim-dönüşüm yapılıyor

Çalışmalar kapsamında cadde üzerinde ilk olarak altyapı çalışmaları yapılacak. Freze makinesiyle asfaltı kazınan cadde bu yıl içerisinde tamamlanarak, hizmete sunulacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kavak Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılacak olan proje hakkında bilgiler verdi. İnceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ile bazı şube müdürleri ve Tandoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Gökalp de katıldı.

Kavak Caddesi için hazırlanan projenin çok güzel olduğunu belirten Tandoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Gökalp, “Kavak Caddemizin standartlara uygun hale gelmesi için Büyükşehir Belediyemiz ilk kazmayı vurdu. Projemiz çok güzel, onun için çalışmalar bittiğinde güzel bir tablonun oluşacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tandoğan bölgesinin Malatya’nın hızlı gelişen merkezlerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 1 kilometre uzunluğundaki Kavak Caddesi'nin güzel bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin bölgede daha önce Yeşilçam Caddesi'ni prestij caddeye dönüştürdüğünü hatırlatan Başkan Polat, “Bizim görevimiz milletimize hizmet etmek. Sağlıklı şehirleşmede en önemli unsur yollardır. Biz yollar konusunda Malatya’da uzun yıllar yapılmayan işler yaptık. Şehrin odaları gibi olan cadde ve sokakların daha düzenli ve tertipli olması için çalışıyoruz. 22 metre genişliğindeki caddemizde altyapı, yol, kaldırım çalışmalarının yanı sıra 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları yapacağız. Ağaçlandırma, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla caddemizi güzelleştireceğiz” diye konuştu.

busabahmalatya.com