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MALATYA'DA BİR EVDE ORTALAMA 3.61 KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye’de ortalama bir evde 3-4 kişi yaşarken, bu oran Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde 4 ile 7 arasında değişiyor. Malatya'da bir evde ortalama 3.61, kişi yaşıyor.

MALATYA'DA BİR EVDE ORTALAMA 3.61 KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye’de ortalama bir evde 3-4 kişi yaşarken, bu oran Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde 4 ile 7 arasında değişiyor. Malatya'da bir evde ortalama 3.61, kişi yaşıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:46
MALATYA'DA BİR EVDE ORTALAMA 3.61 KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2017 tarihli verilerine göre, Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,45 olarak tespit edildi.

HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ DÜŞÜYOR

Hane halkı büyüklüğü 2011 yılında 3,76, 2012 yılında 3,69, 2013 yılında 3,63, 2014 yılında 3,57, 2015 yılında 3,52, 2016’da 3,48 iken 2017 yılında yine düşüş yaşayarak 3,45’e geriledi.

İllere göre ortalama hane halkı büyüklüğünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller yüksek oranlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kalabalık ortalama hane halkları bu bölgelerdeki illerde yaşıyor. Verilere göre ilk sırayı 6,43 ile Şırnak alırken, Şırnak’ı 5,69 ile Hakkari, 5,67 ile Şanlıurfa takip etti. Çanakkale 2,65, Tunceli ve Eskişehir 2,73 oranlarıyla ise son sıralarda yer aldı.

İ

şte illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü:

"Şırnak 6.43, Hakkari 5.69, Şanlıurfa 5.67, Batman 5.56, Siirt 5.41, Mardin 5.20, Van 5.17, Ağrı 5.17, Muş 5.13, Diyarbakır 4.97, Bitlis 4.79, Iğdır 4.30, Adıyaman 4.27, Gaziantep 4.23, Kars 4.04, Kahramanmaraş 3.96, Bingöl 3.94, Erzurum 3.92, Hatay 3.89, Adana 3.74, Osmaniye 3.71, Kilis 3.68, Malatya 3.61, Sakarya 3.55, Aksaray 3.54, Elazığ 3.52, Kayseri 3.50, Konya 3.49, Kocaeli 3.48, Afyonkarahisar 3.47, İstanbul 3.44, Düzce 3.42, Bayburt 3.40, Samsun 3.40, Mersin 3.40, Ardahan 3.39, Sivas 3.37, Niğde 3.32, Bursa 3.31, Gümüşhane 3.29, Tokat 3.28, Nevşehir 3.24, Yozgat 3.22, Tekirdağ 3.22, Trabzon 3.22, Rize 3.21, Karaman 3.20, Antalya 3.13, Amasya 3.13, Manisa 3.13, Kırşehir 3.12, Ankara 3.11, Yalova 3.10, Bartın 3.09, Zonguldak 3.07, Uşak 3.07, Bolu 3.06, Erzincan 3.06, Ordu 3.05, Denizli 3.04, Çorum 3.04, Kırıkkale 3.04, İzmir 3.02, Kütahya 3.00, Bilecik 3.00, Kastamonu 2.96, Isparta 2.96, Aydın 2.96, Artvin 2.93, Karabük 2.90, Muğla 2.89,Kırklareli 2.87, Giresun 2.85, Çankırı 2.84, Sinop 2.84, Burdur 2.82, Edirne 2.82, Balıkesir 2.75, Eskişehir 2.73, Tunceli 2.73, Çanakkale 2.65." 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya
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