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Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olan "Gören Göz" projesi kapsamında Malatya'da 92 görme engelliye ücretsiz cihaz dağıtıldı. 

Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olan "Gören Göz" projesi kapsamında Malatya'da 92 görme engelliye ücretsiz cihaz dağıtıldı. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:12
Malatya'da 92 görme engelliye dağıtıldı...

Cihaz dağıtımında konuşan Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, "Cihazla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığımız tarafından uzman arkadaşımız Emre Taşkın görevlendirildi. Cihaz hakkında bilgi verilmek üzere sözü uzman arkadaşımıza bırakıyorum" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitmeni Emre Taşgın da cihazın görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştırıp ve bağımsız hareket edebilmelerine yardımcı olacağını belirterek, “Cihaz görme engellilerin tek başına navigasyon yapabilmesini sağlayan bir cihazdır. Cihazın içerisinde bir navigasyon uygulaması bulunmaktadır. Gelişmiş bir telefon olan cihazda ekran okuyucu yazılıma bulunmaktadır. Bu ekran sayesinde ekrandaki her türlü metin sese çevrilmekte ve parmak hareketleriyle çok rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu cihazla görme engelli kişi sosyal medya saplarını yönetebilir mesajlarımı okuyabilir. Bunu beyaz bastonla birlikte kullanması gerekiyor. Zira bu önümüzdeki çukurlara engelleri değil sadece etrafımızdaki navigasyon yapılabilecek alanları görmektedir. Beyaz baston ile beraber bu navigasyon uygulaması engelli bir kişi için kolaylık oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.
Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut cihazı almak isteyen görme engellilere seslenerek, "İlimiz için bakanlığımız tarafından 205 cihaz gönderildi. Şuana kadar 118 başvuru aldık. 92 adet cihaz dağıttık. Cihaz almak isteyen görme engelli vatandaşlarımızı il müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaGörme EngelliGören Göz
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