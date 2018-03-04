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MALATYA'DA ''28 ŞUBAT GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ'' AÇILDI

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından “28 Şubat Gazete Manşetleri Sergisi” açıldı.

MALATYA'DA ''28 ŞUBAT GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ'' AÇILDI

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından “28 Şubat Gazete Manşetleri Sergisi” açıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 15:07
MALATYA'DA ''28 ŞUBAT GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ'' AÇILDI

Emekliler Parkı'ndaki serginin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, darbelerin bir daha yaşanmaması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi için böyle bir sergi açtıklarını belirterek, 28 Şubat’ı yaşamamış olan gençlerin o günlerde yaşanılanları öğrenmesini ve görmesini de amaçladıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “28 Şubat unutmamamız gereken ve birçok ders çıkartmamız gereken ir konu. İnsanların düşünce, inanç ve yaşam tarzına büyük ir müdahale vardı. İnsanların hak ve hukukları gasp ediliyordu, bir toplumu geriye götürecek her türlü faaliyet vardı. İnsanlar kutuplaştırıldı, sınıflandırıldı, esnafına kadar fişlendi, o dönem büyük bir baskı dönemiydi” şeklinde konuştu. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, 28 Şubat'ta millete balans ayarı yapmak isteyenlere, 15 Temmuz'da darbe girişimi yapanlara millet tarafından balans ayarı verildiğini belirterek, "Bu ülkenin bir kez daha 28 Şubat'ları yaşamaması temennisinde bulunuyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmak isteyenlere yapılan balans ayarının da darbe yapmak isteyenlere emsal olması gerektiğini çok net söylememiz lazım” dedi. 
Çalık, 28 Şubat'ta mağdurlara, mazlumlara karşı yapılan darbe girişiminin pilot illerinden birinin de Malatya olduğunu hatırlatarak, “Darbe girişiminde bulunanlara gerekli ceza adli makamlarca verilecektir. En önemlisi vicdanlarda mahkum olmuşlardır. İnşallah bundan sonra yüce Rabbim bize 1960'ları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları yaşatmasın diyorum. 28 Şubat'ta dik duran başta Malatya başta olmak üzere, ülkemizin güzel insanlarına da ben şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek 28 Şubat’ta yaşanılanları bir kez daha hatırladı. 

İHA

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“28 Şubat Gazete Manşetleri Sergisi”Açıldı
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