AK Parti Malatya İl Başkanlığında Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın başkanlığında belediye başkanları ve il teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya yapacağı ziyareti öncesi hazırlıkları masaya yatırdı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Yeni Belediye binası yanındaki miting alanında Malatyalılarla buluşacağını ifade ederek, “Her zaman olduğu gibi bu seferde Malatyalılar Cumhurbaşkanımızı bağrına basacaktır. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın en son referandum öncesinde geldiği Malatya’ya 100 binin üzerinde hemşehrimiz katılım sağlamıştı. Bu seferde Cumhurbaşkanımızı Malatya’da en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya ziyaretlerine vatandaşların her zaman büyük ilgi gösterdiğini kaydederek “Malatyalılar olarak ev sahipliğini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Katılım çok önemli, bu nedenle ilçelerden de yüksek oranda katılım bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sonrası teşekkür ziyareti kapsamında Malatya’ya geleceğini ve miting alanında toplu açılış törenine katılacağını belirten Çakır, tüm Malatyalıları Cumartesi günü mitinge davet etti.

Çakır, Erdoğan’ın başta stadyum olmak üzere bazı eserlerin toplu açılışını da gerçekleştireceğini söyledi.

İHA