“Malatya çok laf edip, az iş yapıyor”

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTS) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’nın ciddi anlamda nabzını tutan ve Malatya’nın bağrından çıkıp farklı illerde özellikle İstanbul’da çok ciddi çabalar göstererek kendi gayretleri ile başarı öyküsü olan, MİAD derneğimizin çok değerli başkanı ve üyeleri bugün misafirimiz. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Hem ülke çapında, hem de Türkiye çapında, kendi sektörlerinden çok ciddi hizmet ve başarı sergileyen, misyonu ve vizyonu olan insanlar. İstiyoruz ki, bundan sonraki süreçte MİAD ve değerleri iş adamlarımız, Malatya’mıza iş adamlarını getirerek Malatya’ya faydalı olabilecek yatırımların yapılmasına vesile olurlar. Bizim de Malatya’nın çıtasını daha üst seviyelere tırmandırmak arzumuz var. Onun için bizler MİAD’ı önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de diyalog kapılarımız her zaman sonuna kadar açık olacak” şeklinde konuştu.

MALATYA’MIZI, MARKA İNSANLAR İLE YÜKSELTEBİLİRSİNİZ

MİAD Başkanı Yunus Akdaş ise, Malatya’nın sıkıntılı ve birliğe ihtiyacı olan bir yer olduğunu ifade ederek, “Açıkçası Malatya çok laf üreten, az iş yapan bir yer. Biz bunu İstanbul’dan öyle görüyoruz. Marka şehir Malatya’mızı, marka insanlar ile yükseltebilirsiniz. Onun için de ön yargısı olmayan, hoş görüsü yüksek olan, birbirinin eksiklerini giderecek ve tamamlayacak STK’lar ile iş dünyasının bir araya gelmesi ile oluşabileceğine ben inanıyorum. Bizlerin, Malatya TSO ile İstanbul’dan gelen ve burada bulunan yatırımcı arkadaşlarımızla iyi organize olmamız gerektiğini düşünüyorum. İstanbullu yatırımcılar buraya geldiği zaman tek başına kalmamaları lazım. Şehrin onları daha fazla sahiplenmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki, Malatya ticaret odası genel sekreterliğimiz nezdinde bu dönemde daha düzenli, daha da artan, de iyi işler yapacağına inanıyorum. Dışarıdaki Malatyalılar sizleri özlüyor, sizlerle ve Malatya ile daha çok beraber olmak istiyor. Malatya’yı daha fazla heyecanlandırmak, daha fazla kalkındırmak istiyor. Bunu Malatya’da yaşayan Malatyalılar olarak bilmenizi istiyorum. İnşallah bu yeni dönemde bunları daha iyi yakalarız diye düşünüyorum” diye konuştu.