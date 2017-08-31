Kurban Bayramı'na 1 gün kala Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında yoğunluk başlarken, bayramın 1,2 ve 3'üncü günü de yoğunluğun sürmesi bekleniyor. Pazar çevresinde yoğun şekilde araç trafiği de yaşanırken görevliler vatandaşların rahat kurbanlık alması yönünde ekstra önlemler aldı. Bazı alıcılar fiyatların pahalı olduğunu söyleyerek, uygun fiyatta kurbanlık bulamamaları durumunda bayramın birinci gününü bekleyeceklerini söyledi.

İstedikleri satışları yapamadıklarını söyleyen bazı satıcılar ise, pazarda yoğunluk olduğunu ancak satmak istedikleri fiyattan alıcı bulamadıklarını belirtti.

İHA