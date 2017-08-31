31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Malatya Canlı Hayvan Pazarında Arife yoğunluğu

Kurban Bayramı arifesinde Malatya Canlı Hayvan Pazarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlık alımı için pazara akın ederken belediye ekipleri de herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlemlerini arttırdı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 14:54
Malatya Canlı Hayvan Pazarında Arife yoğunluğu
  Kurban Bayramı'na 1 gün kala Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında yoğunluk başlarken, bayramın 1,2 ve 3'üncü günü de yoğunluğun sürmesi bekleniyor. Pazar çevresinde yoğun şekilde araç trafiği de yaşanırken görevliler vatandaşların rahat kurbanlık alması yönünde ekstra önlemler aldı. Bazı alıcılar fiyatların pahalı olduğunu söyleyerek, uygun fiyatta kurbanlık bulamamaları durumunda bayramın birinci gününü bekleyeceklerini söyledi.
İstedikleri satışları yapamadıklarını söyleyen bazı satıcılar ise, pazarda yoğunluk olduğunu ancak satmak istedikleri fiyattan alıcı bulamadıklarını belirtti.
İHA
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