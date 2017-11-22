Malatya’da çoğu vatandaş yastık altındaki altınlarını hem Türkiye ekonomisine katkı sağlaması noktasında hem de kendi çıkarına sağlam bir kaynak olması anlamında bozduruyor. Malatya kuyumcu esnaflarından Hanifi Yaylacı, Cumhurbaşkanının konuyla ilgili olarak yaptığı ilk çağrı sonrasında Malatyalı bazı vatandaşların yastık altındaki altınlarını gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

CİDDİ BİR HAREKETLİLİK OLMADI

Yaylacı, Malatyalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Yastık altındaki altınlarınızı bozdurun’ çağrısını ilk yaptığı zaman harekete geçtiklerini söyleyerek, “Malatya’da bir İstanbul gibi hareketlilik olmadı ancak yine de çok sayıda altın bozdurma gerçekleşti” dedi.

Şu anda ise altın bozdurma ve alımda bir durgunluk olduğunu ifade eden Yaylacı, altındaki düşüşlerden ve yükselmeden de bahsetti.

“ALTIN GELMİYOR”

Yaylacı, “Altın fiyatı son yılların en yüksek rakamına bu yıl ulaştı. Ancak şu an bir durgunluk var. Ama yine de fiyatı çok pahalı” dedi. Şu sıralarda altın gelmediğini de söyleyen Yaylacı, nedenini ise, fiyatın çok yüksek olmasına bağladı.

Altın fiyatının çok yükseldiğini ancak şu sıralarda durgunlaştığını ve biraz daha böyle süreceğini açıklayan Yaylacı, “Ancak altınını bozduran vatandaşlar elbette oluyor” şeklinde konuştu.

25 TON ALTIN EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Öte yandan Hazine’nin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için başlattığı altın ve altına dayalı kira sertifikası ihracında 5 bin kişi, 150 milyon lira değerinde, bir ton altın getirip, kira sertifikası veya tahvil aldı. Tahminlere göre, 100 milyar dolar değerinde, 2 bin 220 ton altın yastık altında tutuluyor. Hükümetin, 2 Ekim’de başlattığı ve Ziraat Bankası aracılığı ile Türkiye genelinde etaplar halinde altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ihracı uygulaması ile de bugüne kadar bir ton altın toplandı. Katılım bankaları ise bugüne kadar şubeleri aracılığı ile düzenledikleri altın toplama faaliyetleri sonucunda yastık altındaki 25 ton altın ekonomiye kazandırıldı.

TÜRKAN YILDIZ