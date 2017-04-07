07 Nisan 2017 Cuma

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçesinin Yeniköy Mahallesine de konak yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçesinin Yeniköy Mahallesine de konak yapıyor.

07 Nisan 2017 Cuma 12:05
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende ilçesinin Yeniköy Mahallesine de konak yapıyor.
  Konu ile ilgili yapılan açıklamada, daha önce vatandaşlar tarafından yapımına başlanan ancak yarım kalan 2 katlı bina, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanarak konağa çevriliyor.
480 metre kare kapalı alanı bulunan bina için, kaba inşaatının da içerisinde yer aldığı tadilat projesi hazırlandı. Tadilat ihalesi yapılarak çalışmalara başlanan proje kapsamında, zemin katta 4 adet dükkan bulunuyor. Sosyal tesis olarak planlanan normal katta ise çok amaçlı salon, muhtar odası, kütüphane, misafirhane ve mutfak yer alıyor.
350 bin liraya mal olması beklenen Yeniköy Konağının 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.
İHA
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