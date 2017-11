Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda dün yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şefik Şengün başkanlık etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, bazı maddeler ise komisyon kararları doğrultusunda ertelendi.

OKUL VE CAMİ İÇİN ARSA TAHSİSLERİ YAPILDI

Büyükşehir Meclisi, gündem maddeleri içerisinde yer alan; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 ayrı mahallede yaklaşık 7 bin 100 metrekarelik 3 parselin okul yapılmak kaydıyla 25 yıllığına bedelsiz olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi, Yaka Mahallesi’nde 2 bin 350 metrekarelik bir parselin cami yapılmak üzere 25 yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, Doğanşehir’de 15 dönümlük alanın mezarlık alanı olarak Reşadiye Mahallesi’ne tahsis edilmesi kararlaştırılırken; bir vakfın ‘Gençler ile Geleceğe’ projesine ortak olunmasına ve Arapgir Belediye Başkanlığının 2017 yılına ait 1 milyon 500 bin liralık ek bütçesinin kabulüne karar verildi.

KONUŞULMAYAN, ANCAK OLMASI GEREKEN…

Meclis toplantısında, CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, “Geçtiğimiz Pazar günü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci başkanlığında bölge ve il müdürlerinin katıldığı yatırımcı Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında Sayın Bakan, ‘Bizi heyecanlandıracak projeyi göremedik’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Şehir doğal kaynaklar açısından zengin ise o şehrin ekonomik faaliyetlerinin canlı olması beklenir. Ben orada konuşulmayan, ancak olması gereken Malatya ile ilgili projelerden bahsetmek istiyorum. Eğitim ve sağlık sorunları iyileştirilmelidir. Türkiye’de nitelikli 600 okul içerisinde Malatya’da kaç okul vardır? ‘Nitelikli okul sayısını şu proje ile yükselteceğiz’ diyen çıkmadı. Sağlıkta karaciğer dışında kalp, böbrek, onkoloji ile Malatya Türkiye’de merkez olacak diyen çıkmadı. İnşaat çalışmaları devam eden 3. Organize Sanayi Bölgesi de, küçük sanayi bölgesi de tamamlanmalıdır. Bölge kalkınmasına önem arz eden ulaşım projeleri tamamlanmalıdır. Hızlı tren kuzey ve güney yolları ile Malatya kuşatılmalıdır. Sulama projeleri tamamlanmalıdır. İstihdam konusunda Malatya ayrıcalık yaratan il haline getirilmelidir. Eğer bunları Sayın Bakanımıza anlatan çıkmamışsa Malatya’ya yazık etmiştir” açıklamalarını yaptı.

İMKANLAR HER ZAMAN SINIRLIDIR

Bu açıklamalara cevap olarak konuşan Başkan Vekili Şefik Şengün, “Bu konularda hiçbir çalışma yapılmadığı anlamına gelmez. En az sizler kadar bu konuda gayret edildiğini ve daha iyi olmak için çalışıldığına şahidiz. Elbette ki yeterli değil. İhtiyaçlar ve çalışmalar sınırsızdır. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor; imkanlar da her zaman sınırlıdır. Dolayısı ile imkanlar dahilinde her şeyin yapıldığının düşüncesindeyim” şeklinde cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumu 14 Kasım Salı günü saat 14.00’te yapılacak.

