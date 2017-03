16 Nisan Halk Oylaması kapsamında mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti heyeti, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı ve Karakavak Mahallesi ile Battalgazi ilçesine bağlı İskender ve Cirikpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Bostanbaşı Mahalle toplantısında heyet adına konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, referandumun Türkiye'nin dönüm noktası olacağını vurgulayarak, “Türkiye şu anda vesayet sistemine karşı mücadele ediyor. Sadece PKK'yla DEAŞ' la değil onun arkasındaki güçlerle de mücadele ediyor. Olayın boyutlarını görürsek nerede duracağımız otomatik olarak ortaya çıkıyor. Türkiye bu güçlerle her zaman mücadele içinde oldu. Mevcut sistemin bugüne kadar neler yaşattığını hepimiz gördük, bugüne kadar onlarca darbe yaşandı. Güçsüz hükumetler meydana geldi hem içerideki büyümeyi yakalayamadı hem de dışarıya karşı siyaset oluşturamadı. 90 yılda 65 hükumet kuruldu. Türkiye hedefleri ilk kez AK Partiyle birlikte gördü. 2023 hedefleri konuldu" ifadelerini kullandı. Mahalle toplantısına Karakavak mahallesinde devam eden AK Parti heyeti adına konuşan Hakan Kahtalı da, referandumun önemine dikkat çekerek, “Bu bir seçim değil sistem değişimi. Her bir darbeyle birlikte yeni bir anayasa yapılmış. Bu yapacağımız Anayasa tamamen yerli bir sistem olacak. Bu milletin tamamının içinde olacağı bir Anayasa olacak. Malatya'nın her zaman AK Partinin arkasında olduğunu biliyoruz. Rehavete kapılmadan mutlaka sandıklara gideceğiz. En yakın dönemde 15 Temmuz darbesini 248 şehit vererek atlattık. Onların canlarının uğruna bu referandumda büyük bir başarı göstereceğiz" şeklinde konuştu.