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Malatya bu satışı konuşuyor!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’da Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Esenlik Şirketi’nin 2 market şubesinin AK Parti Malatya Milletvekili tarafından satın alındığını söyledi. Keskin’in bu iddialarını yalanlayan Esenlik Genel Müdürü Sami Üzmez, 3 dükkân, 9 daire ve çeşitli özelliklerde 27 taşıtın alacaklılara karşılık satıldığını ise doğruladı, ancak satışın kimlere yapıldığını açıklamadı.  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise iddiaları meclise taşımaya hazırlanıyor...

Malatya bu satışı konuşuyor!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’da Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Esenlik Şirketi’nin 2 market şubesinin AK Parti Malatya Milletvekili tarafından satın alındığını söyledi. Keskin’in bu iddialarını yalanlayan Esenlik Genel Müdürü Sami Üzmez, 3 dükkân, 9 daire ve çeşitli özelliklerde 27 taşıtın alacaklılara karşılık satıldığını ise doğruladı, ancak satışın kimlere yapıldığını açıklamadı.  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise iddiaları meclise taşımaya hazırlanıyor...

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:12
Malatya bu satışı konuşuyor!

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in geçtiğimiz gün yaptığı açıklama Malatya kamuoyunda şok etkisi yaratırken, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacağa benziyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ da Esenlik iddialarını meclis gündemine taşıyacağını söyledi. İddialara cevap veren Esenlik Genel Müdürü Sami Üzmez ise 3 dükkân, 9 daire ve çeşitli özelliklerde 27 taşıt alacaklarına karşılık satıldığını doğruladı. Üzmez ayrıca, şirketin kasasından nakit çıkışı yapılmadan önemli ölçüde borç ödemesi gerçekleştirdiklerini belirterek, Esenlik’in finansal olarak rahatladığını savundu.

Ertv’de yayınlanan sabah programında açıklamalarda bulunan TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Malatya’yı paylaşmaya gerek yok bazı gruplara vermeye gerek yok. Ben ısrarcıyım size söyleyeyim geçen gün basında da çıktı mesela malzeme veren insanlar var herkes biliyor bunu kimin verdiğini. 10 yıldır Belediye Esenlik marketine sadece o grubun verdiği girdiler var. Bugün o parayı ödemedi diye belediye marketinin onlara satıldığı var gizlice. Bakın şimdi yıllarca bu insanları ben tanıyorum bu bir duyum da olabilir. Tapuları alınmış. Yalnız ben size söyleyeyim belediye marketlere yıllarca mal satan insanlar, iyi para kazanan insanlar, TIR’larla mal satan insanlar oturup konuşup akşam sabaha kadar hesap yapan insanlar, bugün galiba Esenlik marketin biraz durumunun kötüye gittiğini artık vatandaş da biliyor. Herkes de biliyor. Sağır sultan biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

"ÇIKSIN AÇIKLASINLAR"

 Keskin sözlerinin devamında suçlamalarını daha da sertleştirmiş, ““Malatyalıların marketi AK Parti Milletvekiline verilemez. Ben şelalecileri AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a da anlattım. Bu şehrin bu gruplardan temizlenmesi lazım. Tüm şehir bunlardan rahatsız. Bu din Allah’ın dinidir. Bunlar dini kullanıyorlar. Belediye başkanları milletin başkanı olmalıdır. Çıksınlar desinler ki başkanım hayır biz orayı satmadık, desinler. Bunun içinde milletvekilleri var, mevcut milletvekilleri var. Belediye kimsenin babasının malı değil” Şeklinde konuşmuştu.

“MECLİSE TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Şevket Keskin’in Esenlik iddiaları Malatya kamuoyunda şok etkisi yarattı. Esenlik iddialarını meclis gündemine taşıyacaklarının söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa, “Esenlik ile ilgili ciddi iddialar var. Bu iddiaların araştırılması için önümüzdeki günlerde bunu mecliste gündeme getireceğimizi söylemek istiyoruz. Bunun da peşini bırakmayacağız. Esenlik’in bazı marketlerinin siyasetçilerle ilişkili olduğu söyleniyor. Bunu da gündeme getireceğiz. Bunların araştırılmasını isteyeceğiz. Çeşitli şaibelerin olduğu artık bir sır değil. Bu iddialara cevap versinler. Bunu da ‘CHP zihniyeti yaptı’ demezler herhalde” dedi.

ESENLİK: SATTIK YİNE SATACAĞIZ

Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Esenlik’e yönelik iddiaların ardından şirketin Genel Müdürü Sami Üzmez, bir basın toplantısı düzenleyerek, iddiaları yanıtladı. Üzmez açıklamasında; “3 dükkan, 9 daire ve çeşitli özelliklerde 27 taşıt alacaklarına karşılık satılmıştır. Böylelikle şirketimizin kasasından nakit çıkışı yapılmadan önemli ölçüde borç ödemesi gerçekleştirilmiş, şirketimiz finansal olarak rahatlatılmıştır. Ülke olarak İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dikkate alındığında ne kadar isabetli ve yerinde bir karar verildiği görülmektedir. Hali hazırda tedarikçi firmalarımıza alacaklarına karşılık sunduğumuz 3 dükkan, 3 daire ve 17 taşıt da bulunmaktadır. Talep edilmesi durumda bunların da satışı gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK

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