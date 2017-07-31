Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmasında, hem şahsı hem de temsil ettiği kurum adına hem de Gölbaşı halkı adına hibeden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Bölge Müdürü Suat Altun’a bir ellerine şekeri bir ellerine de Gölbaşı’nı aldıkları için teşekkür ettiğini söyledi.

YENİ BİR YER KİRALAMA YOLUYLA TAHSİS EDİLDİ

Özdemir, “Yeni Mahalle Turan Özdemir Caddesi üzerinde bulunan 148 ada 6 parselde bulunan 2 bin 808 metre kare alanda yer alan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gölbaşı Pancar Şefliği belediyemize yeni hizmet binası yapılması amacıyla hibe olarak verildi. Biz de kendilerine yeni bir yer kiralama yoluyla tahsis ettik. Desteklerinden dolayı bölge müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

BURASI BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Bölge Müdürü Suat Altun da konuşmasında şahsı ve kurumu adına Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e teşekkür ettiğini dile getirerek, “İnşallah bu iyi niyet sonuna kadar devam eder. Şeker fabrikası inşallah burada yine yüksek rekoltelere ulaşır. Burası bizim gözbebeğimiz. Sizlere de burada hayırlı hizmetler dileriz” diye konuştu.

Yapılan imza töreninden sonra Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gölbaşı Pancar Şefliği tapusunun devir teslimi gerçekleştirildi.

İHA