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MALATYA BİR KEZ DAHA ŞEHİDİNE AĞLADI

Malatya uzun aradan sonra bir şehir haberiyle daha sarsıldı. Hakkâri Çukurca'da PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın şehit haberi baba ocağına ateş gibi düştü.

MALATYA BİR KEZ DAHA ŞEHİDİNE AĞLADI

Malatya uzun aradan sonra bir şehir haberiyle daha sarsıldı. Hakkâri Çukurca'da PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın şehit haberi baba ocağına ateş gibi düştü.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 11:24
MALATYA BİR KEZ DAHA ŞEHİDİNE AĞLADI

Hakkâri Çukurca'da PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit edilen MalatyaPiyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın şehit haberi, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesindeki baba ocağına ateş gibi düştü,

ACI HABERİ KAYMAKAM DURAN VERDİ

Hakkari Çukurca Kavuşak  2’nci Hd. Tugayı’nda görev yapan 1995 doğumlu Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Miraç, PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit edildi. Sabah saatlerinde PKK’lılar tarafında düzenlenen saldırıda yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gürhan’ın acı haberi Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesindeki baba ocağına ateş gibi düştü. Acılı haber şehidin annesine Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran tarafından, sağlık memurları eşliğinde verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şehidin ailesinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Uzun aradan sonra Malatya’ya bir şehit ateşinin daha düşmesi Malatyalıları hüzne boğarken, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gürhan’ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bekleniyor.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEHİTPiyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan
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