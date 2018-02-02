MALATYA BİR KEZ DAHA ŞEHİDİNE AĞLADI

Hakkâri Çukurca'da PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit edilen Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın şehit haberi, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesindeki baba ocağına ateş gibi düştü,

ACI HABERİ KAYMAKAM DURAN VERDİ

Hakkari Çukurca Kavuşak 2’nci Hd. Tugayı’nda görev yapan 1995 doğumlu Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Miraç, PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit edildi. Sabah saatlerinde PKK’lılar tarafında düzenlenen saldırıda yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gürhan’ın acı haberi Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesindeki baba ocağına ateş gibi düştü. Acılı haber şehidin annesine Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran tarafından, sağlık memurları eşliğinde verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şehidin ailesinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Uzun aradan sonra Malatya’ya bir şehit ateşinin daha düşmesi Malatyalıları hüzne boğarken, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Gürhan’ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bekleniyor.