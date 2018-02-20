MALATYA BEKLENTİDE

Başbakan Binali Yıldırım Malatya’da bir dizi programa katılacak. AK Parti İl Kongresi’ne katılacak olan Yıldırım’ın halka sesleneceği de belirtiliyor. Bu anlamda Malatyalılar Başbakandan beklentilerini anlattı.

GENÇLERE FIRSAT VERİLSİN

Vatandaşlardan Kadir Özbay, “Vagon fabrikası kullanıma açılsın. Kayısı değerlendirilsin. Malatya’da kayısının değeri yok. Geleceğe yatırım yapılsın. Gelecek için gençlere fırsatlar verilsin, bu fırsatların en önemlisi de gençlere istihdam sağlanmasıyla olmalıdır” dedi.

BÖYLECE MALATYA KAZANIR

Yine vatandaşlardan Zülküf Turan, “Gençlere iş istihdam edilsin. Malatya’ya fabrika kazandırılsın. Her şey organize edilerek yapılmalı ve Malatya için en iyisi olmalı. Malatya’da vatandaş kazanmıyor. Aynı şekilde küçük esnaf da kazanmıyor. Kazanan büyük esnaf. Kayısı istikrarlı olsun. Kayısıya sahip çıkılsın. Vatandaş hayvancılığa özendirilsin. Hayvanı artık ithal alır olduk. Eskiden herkesin hayvanı vardı. Yine aynı şekilde Malatya buğday yetiştiren bir kentti. Ancak şimdi kentte buğday yetiştiriciliği falan kalmadı. Para ekene verilsin. Köylü tekrar köyüne dönsün. Köylünün köyüne dönmesi için de köylüye üretim hakkı tanınması gerekir. Teşvikler yapılması gerekir. Bunların olması vatandaşa katkı sağlar, kazandırır; böylece Malatya’da kazanır, büyür” sözlerini kaydetti.

TARIM ARAZİLERİNE BİNA YAPILMASIN

Süleyman Karaoğlu isimli vatandaş da, “Tarım arazilerine bina yapılmasın. Tarım yapılacak yerler tarım için ayrılmalı çünkü geleceğin ekmek parası tarımdır. Tarım alanları boş kalsın” sözlerini kaydetti.

AFRİN OPERASYONU

Esnaf Bayram Demiroğlu ise, “Geçirmiş olduğumuz bu kritik süreçte Hükumetten ve Başbakanımızdan istediğimiz Afrin’deki Mehmetçiğimizin şanlı mücadelesinin olumlu bir şekilde tamamlanmasıdır. Piyasada esnaf olarak hükümetten beklentimiz budur. Başarılı olacağımıza inancımız tam olmakla beraber inşallah en kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanır. Malatya ekonomisi olarak gerileyen iller arasında ne yazık ki. Dışarıdan vasıfsız göç alırken, vasıflı vatandaşları, iş gücünü göç veriyoruz. Yine bu süreç de esnafı destekler nitelikte yatırımlar olabilir. Örneğin faizsiz kredi destekleri gibi. Geçmişte vardı ama küçük ölçekli kalmıştı 20 bin, 30 bin 50 bin gibi ancak bunların önünün biraz daha açılması suretiyle il ekonomisinin canlandırılması düşüncesiyle krediye ağırlık verilmesi temennilerimiz arasında yer alıyor. Biz esnaflar olarak daralan piyasada işlerimiz zorlaştığından bu zorluğu aşmış olmak en büyük beklentimiz. Ek yatırım ve ek katkının olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.