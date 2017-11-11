Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ziraat odaları başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi. BUSABAH gazetesine konuşarak toplantının gazetecilere kapalı olarak yapıldığını aktaran Başkan Kılıç, toplantının problemleri için bir çözüm olacağından umutlu olduklarını söyledi.

KAYISI AĞAÇLARININ KURUMASI…

Toplantıda konuşulan konulardan bahseden Başkan Kılıç, “Sayın Bakanımızla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda en başta kayısının problemleriyle alakalı konuştuk. Kayısının Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından en azından 20 bin tonunun alınması ve Malatya’ya lisanslı deponun yapılması konusunu ele aldık ve Bakanımızın da görüşü bu şekildeydi. Bunun gelecek yıl başlayacağını bize söyledi. İnşallah gelecek yıl Toprak Mahsulleri Ofisi fındığı aldığı gibi kayısıyı da alacak. Ayrıca Malatya’daki kayısı ağaçlarının kurumasıyla alakalı konuştuk. Kurumayla alakalı bizim verdiğimiz sayıyı kabul etmeseler de biz bunu 1 milyon ağaç kesildi diye belgeledik. Tarım İl Müdürlüğü bunu azaltma yoluna gitmiş. Fakat bu doğru değil. Ne kadar ağaç kesildiğini, ne kadar ağacın kuruduğunu herkes görecek. Bakanımız Devlet Su İşleriyle, TARSİM’le alakalı şikâyetlerimizi dinledi. Bunlara dair çözüm üreteceklerine söz verdiler” diye konuştu.

HERKES YAPTIĞI YANLIŞTAN DÖNECEKTİR

DSİ ve TARSİM hakkındaki şikayetlerini Bakana anlattıklarını dile getiren Başkan Kılıç, şunları ifade etti:

“Devlet Su İşleri’nin yanlış uygulaması sonucu bu yıl bu kadar kayısıyı kuruttuk. Çünkü Medik Barajı Havzası Battalgazi ve Yazıhan’ı sulayan havzalar ve bu havzalarda su kalmadı. Artı TRASİM’in keyfiyetle yaptığı uygulamalar var. Ağacın üzerinde vatandaşın yiyeceği bir tane meyvesi yok, buna TARSİM yüzde 90 hasar veriyor ama altına ‘fizyolojik’ deyip bunun don olmadığını söylüyor. Biz TARSİM’e verilen desteklerin Tarım Bakanlığı tarafından iptalini istedik. TARSİM bize yaramıyor. Bakanımız şikâyetlerimizin notlarını aldı. İnşallah bizlere yardımcı olacaklar. Biz yapılan bu toplantıdan memnun kaldık. Sayın Bakanımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yeşilyurt Belediye Başkanımız, Yeşilyurt Kaymakamımız vardı toplantıda. Bu heyetin birebir bizim bu sorunlarımızı dinlemesi çok önemliydi. Herkes inşallah yaptığı yanlıştan dönecektir. Malatya bu kadar başı boş ve sahipsiz değil. Biz devletimizin en büyük yetkili kurumlarına bunu aktardık. Bunun akabinde de eğer bir şey yapılmazsa bundan sonra bize sokak görünür.”

MUTLU SARIGÜL