Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz günlerde atanan Orhan Usta, Malatya Baro Başkanı Enver Han’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başsavcı Usta’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, hukukun üstünlüğüne inanmış bir baro olarak Malatya’da adaletin tecelli etmesi noktasında Başsavcılık ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ile koordineli bir şekilde hareket edeceklerini ifade etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ziyarette Başsavcı Usta ile Malatya’da yapılması planlan yeni adliye sarayı ile ilgili de istişarelerde bulunan Han, adliye sarayı inşaatının en kısa sürede başlayacağını kaydederek, yeni adliye sarayının Malatya’nın ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacağını belirtti. Yeni adliye sarayının yanında Malatya Barosu Sosyal Tesis inşaatının da aynı anda başlayacağını aktaran Han, konuyla ilgili çalışmaların Türkiye Barolar Birliği nezdinde sürdüğünü vurguladı.

Göreve birkaç gün önce başladığını hatırlatan Başsavcı Orhan Usta ise, adaletin tecelli etmesi için Malatya Baro Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını dile getirerek, Baro Başkanı Han’a çalışmalarında başarılar diledi.

İHA