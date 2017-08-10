10 Ağustos 2017 Perşembe

Malatya Barosu Sosyal Tesis inşaatı da başlayacak

Malatya Baro Başkanı Enver Han, yeni adliye sarayı inşaatının yanında Malatya Barosu Sosyal Tesis inşaatının da aynı anda başlayacağını kaydetti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:10
Malatya Barosu Sosyal Tesis inşaatı da başlayacak

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz günlerde atanan Orhan Usta, Malatya Baro Başkanı Enver Han’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başsavcı Usta’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, hukukun üstünlüğüne inanmış bir baro olarak Malatya’da adaletin tecelli etmesi noktasında Başsavcılık ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ile koordineli bir şekilde hareket edeceklerini ifade etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
  Ziyarette Başsavcı Usta ile Malatya’da yapılması planlan yeni adliye sarayı ile ilgili de istişarelerde bulunan Han, adliye sarayı inşaatının en kısa sürede başlayacağını kaydederek, yeni adliye sarayının Malatya’nın ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacağını belirtti. Yeni adliye sarayının yanında Malatya Barosu Sosyal Tesis inşaatının da aynı anda başlayacağını aktaran Han, konuyla ilgili çalışmaların Türkiye Barolar Birliği nezdinde sürdüğünü vurguladı.

Göreve birkaç gün önce başladığını hatırlatan Başsavcı Orhan Usta ise, adaletin tecelli etmesi için Malatya Baro Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını dile getirerek, Baro Başkanı Han’a çalışmalarında başarılar diledi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 09 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya