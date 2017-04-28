Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sisteme geçişe kadar kabinede son düzenlemeleri yapmak istediği belirtiliyor. Yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler içerisinde 7-8 bakanın değişeceği ifade edilirken, yeni kabine listesinde yeni bakanlar olacağı ve daha genç bir kabinenin oluşacağı konuşuluyor. Siyasilerden konuyla ilgili farklı yorumlar dile getirilirken, kabine değişikliği ile ilgili kulislerden edinilen bilgiler de paylaşılıyor.

“MAYIS AYI SONUNDA AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDECEK”

Bu anlamda Hürriyet gazetesinde bir yazı kaleme alan Nuray Babacan, kulislerin ne dediğini kamuoyuna duyurdu. Babacan, yazısında, “Referandumun ardından gözler AK Parti ve Hükümette yapılması planlanan değişikliklere çevrildi. Kulislere göre mayıs ayı sonunda AK Parti’nin olağanüstü kongreye gitmesiyle birlikte Ankara’daki üç önemli adım ‘kabine, genel başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği’ olacak. Referandum sonrası, AK Parti’de ve hükümette yapılacak değişiklikle ilgili kulisler hız kazandı. Kabinede beklenen değişiklikte sürpriz isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Değişiklik bununla kalmayacak. Olası bir olağanüstü kongrede sadece genel başkan değil, partinin MKYK’sı da yenilenecek. Bu nedenle, kabine değişikliğinin önce yapılacağı, kabine dışı kalan bazı isimlerin de MKYK ve parti yönetiminde yer alacağı belirtiliyor” dedi.

“TÜFENKCİ, KABİNEDE KALACAK”

Kulislere göre, Ramazan ayından önce, Mayıs ayı sonunda yapılacak olağanüstü kongre ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkan yapılacağını belirten Nuray Babacan, “Bu olağanüstü kongre sadece genel başkan seçimini değil, aynı zamanda MKYK değişimi de içerecek. Partinin 50 kişilik üst yönetiminde köklü değişikliğe gidilecek. Bu yeni dönemde genel başkan yardımcıları ve partinin grup yönetiminin değişmesi anlamına da gelecek. AK Parti kulislerine göre, ‘genç kabine ve genç parti yönetimi’ planı hayata geçirilecek. Partide uzun zamandan beri bakanlık ve parti yöneticiliği yapan bazı duayen isimlerin dışında, yeni ve sürpriz isimlerin hükümete gireceği iddia ediliyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin kabinede kalacağı, diğer isimlerde değişikliğe gidilebileceği iddia ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Babacan, sürpriz isimlerin olacağını da yazdı.







TÜRKAN YILDIZ