Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de ve Malatya’da da vatandaşlar parçalı Ay tutulmasını izledi. Ay tutulması Türkiye saati ile 20.23 sularında başladı. Parçalı ay tutulmasına 21.20 civarında ulaşılan ay, 22.18’de normale döndü.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Malatya’da Ay tutulmasını merak eden bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıktı. Balkonlara çıkan veya yüksek kesimlerde toplanan vatandaşlar bir yandan Ay tutulmasını izledi diğer yandan da bol bol fotoğraf çekti.

ÇOK GÜZEL GÖRÜNTÜLER YAŞATTI

Gerçekleşen kısmi Ay tutulmasının güzel olduğunu belirten Nurten Güler, “Ay tutulması çok güzel görüntüler yaşattı. Merak etmiştim ve sabahtan beri bekliyordum. Biraz araştırdım; Dünyanın gölgesi Ayın üstüne düşüyormuş. Çok güzel bir görüntü var. Sağ köşe kararmaya başlamış” diye konuştu.

Öte yandan en son ki tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti. Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 kilometre uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 kilometre geniştir. Ay, saatte 3456 kilometre hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur. Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.









TÜRKAN YILDIZ