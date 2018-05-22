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Malatya, Avrupa standartlarına ulaşacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Doğu Kollektörü Hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Doğu Kollektörü Hattı çalışması tamamlandığında Malatya merkez için kanalizasyona bağlı nüfus oranı Avrupa standartlarına, yani yüzde 97’lere ulaşmış olacak.

Malatya, Avrupa standartlarına ulaşacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Doğu Kollektörü Hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Doğu Kollektörü Hattı çalışması tamamlandığında Malatya merkez için kanalizasyona bağlı nüfus oranı Avrupa standartlarına, yani yüzde 97’lere ulaşmış olacak.

22 Mayıs 2018 Salı 10:34
Malatya, Avrupa standartlarına ulaşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin doğu bölgesinde gerçekleştirdiği Doğu Kollektörü projesi ile kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. Maliyeti 17,4 milyon TL olan 33 kilometrelik 1. etap altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin kanalizasyon hattı yenilenmiş olacak ve atıksular atıksu arıtma tesisinde arıtılacak.

Atıksu Arıtma Tesisi’nde günlük ortalama 120 bin metreküplük atıksu arıtılıyor. Doğu Kollektörü Hattı çalışması tamamlandığında bu rakam 30 bin metreküp artacak. Böylece tesiste toplam 150 bin metreküplük atıksu arıtılacak. Malatya merkez için kanalizasyona bağlı nüfus oranı Avrupa standartlarına, yani yüzde 97’lere ulaşmış olacak.

KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞA EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Doğu Kollektörü Hattımızın 1. etabını yerinde inceledik. Yeni Stadyum, Üniversite bölgesi, Çamurlu Mahallesi, Fırıncılar, Villakent, Bulgurlu, Hacı Yusuflar, Bağtepe Mahallesi ve Orduzu’nun bir kısmını alarak bu bölgelerdeki kanalizasyon şebekemizi Doğu Kollektörü kanalıyla ana arıtma tesisimize kadar götürülecek. Üniversitenin içinde bir arıtma tesisi var ancak aktif olarak kullanılmıyor. Yine 27 bin kişilik stadyumumuzun kanalizasyon altyapısı yok, bu çalışmayla kanalizasyon şebekesi inşa edeceğiz. Bu çalışmamızla gerek stadyum, gerek üniversite, gerek o bölgedeki oturum alanları, kırsal mahallelerimiz ve Orduzu’nun bir kısmı kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak. Malatya’mızda 11 belediyemiz ve çatı kuruluşumuz olan büyükşehir belediyemiz su kanalizasyon, içme suyu, kanalizasyon, altyapı ve üstyapı çalışmışlarımızla milletimize hizmet etmektir. Biz 7/24 esasıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel Müdürümüze, Daire Başkanımıza ve tüm MASKİ çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHacı Uğur Polat
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